Россияне наступают на Харьковщине: воины ВСУ рассказали, что там действительно происходит

Российские оккупанты и дальше пытаются наступать в Волчанске. Военные рассказали о ситуации в городе.

Раньше 20-тысячный город Волчанск в Харьковской области почти перестал существовать. Потому что туда ворвались русские.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.

В Волчанске между совершенно выжженной и уничтоженной тысячами снарядов и бомб, городской застройки, до сих пор остаются гражданские.

"Буквально неделю назад общалась с нашими военными, то они говорили, около 50-ти человек насчитали! И даже там и женщины и они могут вечером выйти и сесть у калитки, на скамейке еще и собрать какие-то сплетни", – говорит "Костака", военная 57 ОМПБр.

С середины прошлого мая вокруг Волчанска и в самом городе не было ни одних суток, чтобы что-то не прилетало. Разбитые сооружения, побитый лес, перевернутые и сожженные машины прямо на дорогах. О том, что война на северо-востоке Харьковщины непрерывная становится понятно еще за добрых несколько десятков километров от Волчанска.

Россияне уничтожают Волчанск в Харьковской области

"Артиллерии хватает их - сюда долетает. Если они раньше сюда не могли долететь, там FPVишкой. А FPVишки не долетали, а сейчас уже сюда долетают", – говорит "Сова", командир артиллерийского расчета 34 ОМПБ 57 ОМПБр.

День ото дня в секторе вокруг Волчанска отличается разве что интенсивностью канонады. Военные говорят, что трудно догадаться, когда оккупанты могут начать применять КАБы или "Солнцепеки".

Также оккупанты иногда идут на штурм города. Они продвигаются малыми группами.

"Бывает идет шесть человек, из них двое – без автомата", – говорят украинские военные.

А потому минометчики 34 мотопехотного всегда должны быть готовыми к такому.

"Мы работаем только тогда, когда есть в этом потребность. В основном, по вызову, когда есть реальная цель для нас. Это работа по пехоте. Которая пытается штурмовать наши позиции", – рассказывает военный.

Они держат фронт между полностью уничтоженной городской застройки Волчанска девятый месяц подряд. И уже точно вычислили: московиты атакуют каждый раз, когда приходит пополнение. Оккупантов надо вовремя вычислить и уничтожить.

Волчанск

"В среднем, где-то в месяц на нашем фронте, только за наш батальон, где-то умирает человек (оккупантов – ред.) 70-60. Это только умирает", – говорит Хотабыч, начальник штаба 34 батальона 57 ОМПБр

Однако этого недостаточно, чтобы выбить московитов обратно за границу, признаются воины 57 бригады. Но на самом деле единственный действенный способ, хотя бы в конкретный день, на конкретной улице или между руинами дома – остановить врага.

Украинское оружие

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Напомним, воины ВСУ рассказали об уникальном оружии, которое на передовой спасает жизнь военным.

Стерли город с лица земли за год! Непрерывные штурмы россиян под Волчанском!

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