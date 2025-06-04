Россияне наступают на Константиновку: военные ВСУ откровенно рассказали о новой тактике оккупантов

Россияне наступают в Донецкой области / © ТСН

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Константиновка в осаде вражеских дронов. Россияне окружают город с трех сторон и атакуют любой движущийся объект, без разбора. И военную технику, и гражданский транспорт. И это — без учета ежедневных авиаударов и постоянных артиллерийских обстрелов. При таких обстоятельствах доставлять украинским пехотинцам на передний край боеприпасы, еду, воду, проводить ротации очень сложно.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.

С трех сторон одновременно в сторону Константиновки сейчас давят силы по меньшей мере трех рашиских общевойсковых армий.

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«Они — всегда штурмуют! Всегда штурмуют и всегда у них есть силы. И, просто — они по всему направлению штурмуют и где они — ну, у них что-то получается, туда они забрасывают силы. У нас на Часовом Яру у них, ну — не сильно получается. Именно больше работает ствольная артиллерия! Это так — они не жалеют снаряды по нам», — говорит «Турист», заместитель командира батальона 24 ОМБр им. короля Даниила.

На расстоянии от 12 до 16 километров от Константиновки, на полукруге, московиты сосредоточили очень большую группировку войск и ежедневно гонят вперед — огромное количество одноразовых особей, с автоматами. И это не считая дистанционной авиационной поддержки. КАБы взрываются вокруг Константиновки и в самом городе десятками.

Но главная проблема это — дроны. Вражеские FPV залетают в тыл на расстояние до 20 километров, хотя на самом деле, случается, что и глубже. Ударные крылья летят до полусотни километров. И часто на недосягаемой для стрелкового оружия высоте.

Константиновка / © ТСН

С начала весны вражеские БПЛА-камикадзе на оптоволокне стали настоящей проблемой. Единственное им противодействие — физическое уничтожение. Ведь ни один РЭБ такие дроны не затормозит. Но случаются, просто невероятные исключения, уверяет «Хитрый», бывший разведчик а ныне член экипажа наземных роботизированных комплексов 93 механизированной бригады.

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«Пацаны наши выходили, ждали машину. Мимо них пролетел FPV, где-то два метра над землей. Один выскочил, прервал оптоволокно. Руками порвал», — говорит «Хитрый», военнослужащий взвода наземных роботизированных комплексов 93 ОМБр «Холодный Яр».

Наши воины дронами, конечно тоже работают. И разведывательными, и FPV, и много — тяжелыми ночными бомберами. Именно с помощью беспилотников, украинцы останавливают вражеские штурмы, минируют потенциальные пути наступления врага, залетают в тылы — разрушая склады, замаскированную технику и тайники оккупантов.

Но, очевидно, противник таки смог сделать как минимум количественный скачок в применении фронтовых БПЛА. Ведь атакуют рашисты дронами — и передний край, и ближние тылы круглосуточно и непрерывно. Вся Константиновка, а особенно ее юго-восточная часть сейчас окутана вражеским оптоволокном, будто паутиной.

Вокруг Константиновки рашисты фактически создали сплошную красную, примерно 13 километровую, зону, где любое передвижение — это рулетка, с шансами выжить 50 на 50.

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Главная цель кремлевцев, вероятно — не столько жилые постройки и гражданские, (хотя и КАБы, и дроны, и артиллерия бьют по городу непрерывно), а — логистика. То есть пути сообщения тыла с передовой. При таких обстоятельствах именно воздушные беспилотники и наземные роботы, превращаются в главный инструмент войны.

«Сейчас действительно война дронов! Дроны сбивают дроны. дроны сбивают технику, как и наземные дроны. так и FPVшки, то есть: все что сейчас летает — ездит — дистанционно», — говорит «Дрим», командир отделения наземных роботизированных систем 93 ОМБр «Холодный Яр».



Но без пехоты на переднем крае держать фронт по крайней мере пока все еще невозможно, признают украинские операторы БПЛА. Зато упростить работу собратьям-пехотинцам, благодаря дронам — вполне реально.

«Основная задача, уменьшить присутствие и задействованность пехотинца! Эта парадигма: контактный бой это скандал — ну, это правильный подход! Средствами БПЛА, наземными роботизированными комплексами, мы должны сделать так, чтобы пехотинец вообще не имел контактного боя», — говорит «Док», командир отдельной службы БПЛА.

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