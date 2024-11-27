Россияне наступают на Запорожье: воины ВСУ рассказали, какая там ситуация

На Токмакском отрезке фронта на Запорожье оккупанты не оставляют попыток срезать так называемый Роботинский выступ. Каждое утро южнее Орехова и в самом городе взрываются враждебные корректированные авиабомбы. Темной порой небольшие группы рашистской пехоты пытаются приблизиться к линии обороны украинцев. И круглые сутки в небе кружат беспилотники чужестранцев.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Александра Моторного

65-я механизированная бьет московитов на Запорожье. Военный "Черный" говорит, что от Роботиного за два года интенсивной войны на Ореховско-Токмакском направлении мало что осталось.

"Работино — там, сплошные... Как я знаю, там сплошные руины. Ничего выше колена — почти нет! Может какой-то кусок стены есть", — говорит "Мур", военнослужащий 65 ОМБр ВСУ.

"Мур"

"Там уже все подвалы заваливаются, там, где я был — тоже. Вообще все! Там ничего нет! Там от него толку — вообще никакого уж! Именно, как позиция — именно, как участок, скажем так", — говорит "Коваль", военнослужащий 65 ОМБр ВСУ.

Именно вокруг территории, которая когда-то была селом на полтысячи жителей в Пологовском районе, ни на день не прекращается война.

Оккупанты обстреливают здесь защитников Украины и "Градами", и КАБами и другим железом. Обычно вражеское оружие больше работает в темноте, говорит "Тихий", пулеметчик 65-й механизированной. Тогда же московиты небольшими, исключительно пешими группами пытаются пройти вперед. Украинские военные пытаются уничтожить противника, однако часто сами подвергаются обстрелам.

Блиндаж военных

Пулеметчику на позицию рядом вражеский боеприпас прилетел прямо в блиндаж. Воин смог откопаться своими силами, его эвакуировали.

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