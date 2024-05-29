Россияне научились выпускать крылатые ракеты Х-59/69 из вертолетов: Жданов предупредил об опасности для Украины

В России заявили, что научились выпускать крылатые ракеты Х59/69 из ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор". Соответствующее видео публикуют российские телеграм-каналы.

Насколько это может быть опасно для Украины, куда может целить и достать враг и сколько у него таких вертолетов, в комментарии сайта ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, Х-59 и Х-69 — это фактически одна и та же ракета. Разница в том, что Х-69 модернизирована, у нее увеличена дальность полета. Дальность применения Х-59 составляет 300 км. Модернизированная Х-69, как заявляют в России, — 400 км.

“К сожалению, это реально. Ракету можно прицепить к любому самолету, было бы желание. Мы уже ощутили влияние этих ракет. Трипольская тепловая электрическая станция возле Киева была уничтожена именно ракетами Х-69. Ранее они базировались на самолетах разных модификаций – Су-34, Су-35, Миг-29. Сейчас они решили поставить их на вертолеты”, – рассказал ТСН.ua Олег Жданов.

Самолеты сбивать легче, чем вертолеты, говорит военный эксперт. Последние идут на минимальной высоте и могут неожиданно выныривать и выпускать ракеты.

“Самолету нужно 10-20 километров на разворот, он не может повернуть как машина – руль вправо, руль влево. Чем больше самолет, тем больше радиус разворота. Кстати у Миг-31, носителя "Кинжалов", этот радиус составляет 50-70 километров. Но дальность этой ракеты почти тысяча километров, потому эти 50 существенно не влияют. Когда дальность ракеты 300, то 10 километров на разворот самолета – это существенно”, – пояснил Олег Жданов.

В то же время вертолет может подойти вплотную к границе и произвести пуск ракеты на малой высоте. В таком случае, по словам военного эксперта, ее будет очень тяжело сбить.

“Таких вертолетов в России более 150, мы половину их только уничтожили. Скорее всего, он больше двух ракет не возьмет. Но вертолетов достаточно много и они могут наносить удары. Кстати, два ударных вертолета на днях перелетели в Беларусь. До этого там располагалась тактическая авиационная группа, а сейчас к ним присоединились два "Аллигатора" К-52. А ведь мы понимаем, какое расстояние до Киева от белорусской границы — менее 200 километров. Вот вам и есть угроза уже”, – рассказал ТСН.ua Олег Жданов.

По мнению военного эксперта, российская армия может использовать вертолеты во время массированных атак по Украине.

“Я думаю, что они будут использовать их по необходимости. В массированный удар – да, вполне могут включить. Россияне пытаются перегрузить нашу систему противовоздушной обороны и таким образом достичь больших результатов по поражению целей на территории Украины. Также за счет скрытности пусков и тяжелого обнаружения этих крылатых ракет россияне могут использовать и единичные атаки, беспокоящий огонь”, — говорит Олег Жданов.

Он отметил, что в России есть в запасах несколько сотен ракет Х-59. Впрочем, модернизированных Х-69 значительно меньше.

“Так как это новая ракета, ее только начинают производить. А 59-я – это старая советская ракета, она есть в запасах. Почему же они стали ее постоянно применять — одна-две ракеты регулярно запускают по нашей территории", — рассказал военный эксперт.

Напомним, военные 47 ОМБр 13 мая сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" стоимостью 16 млн долларов.

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