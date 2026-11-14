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- Эксклюзив ТСН
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Россияне не имели мандата: Зеленский раскрыл неожиданные детали переговоров
Глава государства подчеркнул, что агрессор Россия отказывается от энергетического перемирия.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах трехсторонних переговоров Украины, США и РФ в Абу-Даби 10-11 ноября. Ключевыми темами были обмен военнопленными, энергетическое перемирие, разблокирование Черного моря и подготовка встречи лидеров.
Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами.
По словам Зеленского, самой амбициозной гуманитарной целью был обмен пленными по формуле «всех на всех». Киев поддержал это предложение, а американской делегации после визита в Москву удалось договориться о масштабном обмене. Речь идет об ориентировочном количестве в 1200–1300 человек.
Отдельно президент отметил важность привлечения Европы к переговорному процессу.
«В следующий раз Европа будет не в соседней комнате, как это было в Абу-Даби, а за столом переговоров. У нас будет общая повестка дня. Американцы уехали и с этим предложением в Москву. Все стороны это согласовали», — заявил Зеленский.
Зеленский рассказал, что попросил европейских партнеров до конца ноября определиться, кто будет представлять их интересы.
«Я не хочу разделения Европы через этот выбор и не хочу, чтобы Украина несла за это ответственность, потому что мы зависим от европейской поддержки, а значит от европейского единства», — подчеркнул украинский лидер.
По его словам, еще одним важным вопросом было предложение энергетического перемирия. Однако российская делегация заявила, что не имеет полномочий принимать решение по этому поводу.
«Мы видим и нежелание. Так же, как и любое другое прекращение огня не обсуждалось в деталях. Русские сказали: „Решайте это с Путиным“», — отметил Зеленский.
В свою очередь, украинская делегация ответила: если окончательное решение зависит от российского диктатора, необходимо организовать встречу лидеров. Представители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер отправились в Москву, чтобы обсудить этот вопрос с Путиным. Впрочем, фюрер лично не поддерживает прекращение огня.
«На сегодняшний день есть то, что есть. Прекращение огня не поддерживает лично Путин», — подытожил Зеленский.
Мирные переговоры — что известно
Спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил, что появился прогресс в переговорном процессе и есть договоренность провести новую встречу в трехстороннем формате. По его словам, появился импульс, позволяющий начать движение до окончания русско-украинской войны.
В частности, после встреч Путин пошел на неожиданный шаг и согласился допустить представителей Европы в следующий раунд мирных переговоров. Это событие важно, ведь европейские лидеры долгое время настаивают на том, чтобы их допустили к переговорам по завершению войны в Украине.
Издание Bloomberg сообщило, что Европа определила представителей для переговоров с РФ . ЕС и пять ведущих европейских государств — Великобритания, Германия, Франция, Италия и Польша — делегируют своих советников по национальной безопасности для участия в предстоящих переговорах.