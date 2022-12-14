Россияне не пойдут в повторное наступление: эксперт заявил об имитации для отвлечения внимания

О наступлении оккупантов не может идти речь, ведь они не могут удерживать оборону на запорожском плацдарме, а на луганском – теряют инициативу.

На сегодняшний день российские войска не могут совершать никаких наступательных действий, однако все зависит от ситуации на фронте и от того, будет ли зимой.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он отметил, что для повторного наступления у оккупантов нет ни мотивации, ни ресурсов.

"Мотивации у них нет. Но если мы говорим о наступательных действиях, все зависит от того, какой будет ситуация в зоне боевых действий и будет ли пауза во время зимнего периода. Им очень нужна пауза, чтобы накопить ресурс, которого критически не хватает для наступательных действий. Совершать какие-либо полномасштабные наступательные действия пока они не могут: по всей линии фронта или для захвата локаций, областей и т. д. Россияне могут исключительно на сегодняшний день имитировать наступательные действия. Например, то, что происходит под Бахмутом. Уже больше полугода, кстати. Это демонстрация именно их потенциала", – объяснил Коваленко.

Эксперт напомнил, что за последние месяцы армия РФ потеряла километры захваченных территорий в Харьковской и Херсонской областях.

"Сейчас они теряют инициативу на луганском плацдарме, локация Сватово-Кременная. Также они постепенно теряют оборонные возможности на запорожском плацдарме. И там в ближайшее время может произойти много интересного. Если они не могут на упомянутых локациях содержать оборону, о каком наступление может идти речь? Это исключительно имитация для отвлечения внимания. Но это не о полноценных оккупационных действиях", — подчеркнул обозреватель.

Что известно о возможном наступлении РФ

Напомним, накануне глава МИД Дмитрий Кулеба предположил, что оккупанты могут пойти в новое большое наступление на Украину в конце января-февраля 2023 года, чтобы продвинуться вглубь ее территории. В то же время, министр заверил, что делается все возможное, чтобы этого не произошло.

По оценкам советника Офиса президента Алексея Арестовича, российская армия может пойти в большое наступление в период с средины декабря до конца февраля, чтобы показать результаты войны.

Военный эксперт Сергей Грабский заявил, что РФ несомненно готовит новое большое наступление, однако это вряд ли произойдет в январе-феврале 2023 года. Эксперт делает ставку на апрель – когда уровень готовности российских войск будет гораздо выше.

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