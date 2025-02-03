Россияне непрерывно атакуют дронами город в Украине: местные рассказали, как они выживают

Россияне усилили террор гражданских в Ореховской громаде в Запорожье. Чтобы уберечься, коммунальщики работают на рассвете, а единственный на всю громаду врач теперь почти не выезжает к пациентам. Но несмотря на ежедневные российские атаки более тысячи человек до сих пор не торопятся перебираться в более безопасные места.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Киры Овес.

Почти ежедневно более двухсот беспилотников атакуют прифронтовые общины Запорожья.

"Штук 5, и прятался, у моего друга машину вон разбило. Не одну, там еще одну. Бросают по гражданским, машина едет - бах и все", - говорит житель Орехова Анатолий.

Анатолий

Летят десятки убийственных дронов и на город Орехов. Коммунальщики, почтальоны, врачи - все службы рискуя, выполняют свою работу. Пытаются решить все дела на рассвете.

"Стараемся рано утром, чтобы коммунальщики вышли раньше, убрали город сделали работу, вывезли мусор. На той неделе в машину полиции попал дрон, разбил машину, сейчас это очень большая беда с дронами", - говорит председатель Ореховской военной администрации Николай Винниченко.

Николай Винниченко

В городе остается почти девять сотен жителей - в основном, это пожилые люди, которые не покидают свои, хоть и разбитые, но родные дома. Среди них немало маломобильных, к ним обычно приезжала единственная на всю общину врач Яна, но сейчас это крайне опасно.

«Где-то с воскресенья стараемся никуда не выезжать, если где-то надо кого-то доставить, или что-то где-то критическое, то просим соседей, чтобы доставили к нам, потому что нас сейчас атакуют дроны», - говорит врач Яна Коломоец.

На дежурстве ежедневно чрезвычайники, в части есть и фельдшер, к которому тоже могут обратиться гражданские. Кроме немедленных выездов на вызовы, спасатели тоже пытаются ограничить передвижение. В те редкие мгновения, когда в небе «чисто» наводят порядок вокруг части, заботятся и о своем небольшом яблоневом саду.

44-летний спасатель Сергей Бахолдин родом из Орехова, здесь прожил всю жизнь. Теперь его дом тоже разбит, поэтому живет в Запорожье. Говорит, больно смотреть, что россияне превратили живописный город в сплошную руину, но надеется после победы все отстроят.

"Жизнь вернется, не сразу конечно, а сейчас нужно работать на победу и ждать, донатить, потому что маленьких донатов не бывает", - говорит спасатель Сергей Бахолдин.

Несмотря на то, что россияне готовят из всего, что имеют вооружение, на эвакуацию из сел соглашаются единицы. Выезжают из прифронтовой Ореховской общины либо после ранений, либо те, кто совсем остался без крова. Еще три села громады в оккупации – там ситуация крайне ужасная: нет даже питьевой воды.

Несмотря на опасность в каждое село Ореховской общины, на подконтрольной территории доставляют гуманитарную помощь и средства гигиены. Люди здесь радуются мелочам – минутам тишины, хлеба и сладким булочкам, которые привозят от волонтеров спасатели.

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