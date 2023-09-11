Россияне обстреливают Украину, читая архивы нацистов о магии: нумеролог назвал фамилию предполагаемого советника Путина

Россияне стали совершать свои обстрелы Украины, упорно используя в последнее время 33 воздушных целей. Незадолго до этого враг упорно, несколько раз, использовал 36 воздушных целей. В ночь на 10 сентября россияне вновь атаковали Киевщину и Киев 33 дронами Shahed, о чем утром 10 сентября сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Такое количество не выглядело бы странным, если бы в свое время не появились фотографии установок, с которых запускаются дроны-камикадзе Shahed. Дело в том, что в большинстве случаев россияне запускают эти беспилотники из установок, рассчитанных на 5 таких единиц. То есть получается, что оккупанты загрузили полностью 6 установок по 5 дронов, а в седьмую загрузили всего три БПЛА.

Это не осталось без внимания нумерологов, которые говорят, что враг с высокой долей вероятности заглянул либо в архивы оккультистов, либо в архивы Третьего Рейха, руководствовавшегося магическими цифрами в войне против других стран. Такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал знаток нумерологии и руководитель философской школы Игорь Мехеда.

Количество ракет и дронов может советовать "философ" Дугин

По словам Игоря Мехеды, скорее всего, в России есть человек или целая группа, заверяющая военных, что для удачного удара нужно применить четко определенное количество ракет или БПЛА, используя...магию чисел.

"Такие специалисты были в Третьем Рейхе. Там была целая организация, которая имела около 50 институтов, которые изучали нумерологию, мифологию и многое другое, предлагали руководству Рейха использовать в войне. Большинство архивов этой организации по этим вопросам после войны оказались в Подмосковье. Нет проблемы попытаться скопировать то, что делал Рейх. В России есть такие же идеологи, — говорит Игорь Мехеда. — Один из них — тот же Дугин (Александра Дугина называют "серым кардиналом" Путина, идеологом "русского мира" и считают склонным к оккультизма, эзотерике.Сам Дугин заявлял, что "украинцев надо убивать, это я вам как профессор говорю" — Ред.) . Кремлевские руководители читают его книги и делают выводы (то, что Путин читает книги Дугина - это в одном из своих интервью подтвердил и представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов – Ред.). Он (Дугин – Ред.) им говорит, что дальше делать!Он не один, там целый ряд идеологов. То есть Кремлю говорят, что если использовать такие цифры, то будет успех. Кремль очень сильно верит в это. Стоит вспомнить даже шамана, который говорил, что среди руководства Кремля поселились демоны и их нужно срочно выгонять. Он это говорил до войны и отправился в Москву. На него посылали роты ОМОНа, потому что верили, что он придет и что-нибудь сделает. Именно в такое верил и Третий Рейх, сейчас – калька».

Почему 33 удара

По словам Мехеды, россияне сейчас используют число 33, надеясь уже не на свою армию, а на высшие силы.

"О количестве 33 – они не стесняются повторять. Древние народы уделяли много внимания числу 33. Во многих, не только у масонов, тайных орденах 33 степени посвящения. 33-е посвящение символизируется двуглавой птицей. В российской империи очень много аристократов состояли в масонских орденах. Поэтому они этот масонский символ заложили в герб, думали, что он даст империи большую власть. Пытаются использовать инструменты, которые были действенными у древних цивилизаций, но последние практически никогда не использовали их в войне. Когда они пробуют это использовать - это цирк", — говорит Игорь Мехеда.

Почему 36 ударов

К этому Игорь Мехеда добавляет, что количество атак, во время которых оккупанты применяли 36 беспилотников или ракет, тоже не случайно. Напомним, столько ракет и дронов россияне применяли по Украине 16 февраля, 8 мая (атака на Киев) и 25 мая 2023 года. Об этом официально отчитывались Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, мэр Киева Виталий Кличко и командование Воздушных сил ВСУ.

"Число 36 – это число не случайное, оно магическое, — говорит Игорь Мехеда. — Во всех древних магических системах уделяется очень большое внимание числу 72. В Каббале 72 надангела, или космических умов, управляющих миром. Считается, что 36 духовных сущности могут помочь человеку достичь чего-то, а еще 36 - они относятся не к человеку, а к силам природы. Поэтому для того, чтобы побуждать какие-то силы природы помочь, нужно применять число 36. В колоде карт, так называемом младшем Таро, в колодах, которые используют гадалки – там 36 карт в колоде. К тому же, 36 – это трижды по 12. Это троица или трижды зодиак. То есть это попытка, вводя в какой-то акт магическую силу, сделать так, чтобы за счет этого он был удачен".

Могут попробовать еще 29

По словам Мехеды, магических чисел действительно много: "Возможно, еще россияне используют 29 (по данным Генштаба ВСУ, именно столько авиаударов россияне нанесли в течение 8 сентября, столько же ударов наносилось и раньше, о чем свидетельствуют официальные сводки Генштаба от 31 декабря 2022 года, 21 августа этого года – Ред.). Число 29 – это то число, которое направлено на прорыв и разрушение. Его боялись больше, чем числа 13”.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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