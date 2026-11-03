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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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Россияне обстреляли больницу в областном центре: число пострадавших стремительно растет — новые ужасающие подробности

Российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой с реактивным двигателем по городской больнице в Харькове: пострадали 73 человека, эвакуировано более 200 пациентов.

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Россияне атаковали Харьков

Россияне атаковали Харьков

В Харькове в результате ночной российской атаки пострадали 73 человека. Авиабомба попала в переход между корпусами городской больницы. В медицинском учреждении было разрушено отделение, выбиты сотни окон и поврежден фасад. Повреждения также получили ещё одно лечебное учреждение, лаборатория и 10 многоквартирных домов. Среди пострадавших — пациенты, врачи и местные жители. У большинства диагностировали острую стрессовую реакцию.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Юлии Бойко.

Целенаправленный взрыв в разгар ночи и эвакуация отделения кардиологии

Авиаудар произошёл около половины четвёртого утра, когда люди ещё спали. Бомба взорвалась между жилыми многоэтажками и корпусами городской больницы. Ударная волна вынесла рамы и выбила стекла в 10 соседних домах.

Татьяна, жительница поврежденного дома: «Спала . Потом внезапно проснулась, потому что окно оказалось рядом со мной, упало. Огонь был какой-то… Ой, испугалась».

В эпицентре удара оказалась и городская больница. В это время в корпусах находилось более 200 пациентов — преимущественно пожилые люди, пациенты кардиологического отделения и маломобильные больные, перенесшие инфаркты. Когда раздалась тревога и погас свет, медперсонал в темноте организовал эвакуацию. Многим оказывали помощь в связи с пережитым стрессом.

Валентина Яковлева, старшая медсестра второго неврологического отделения: «Всё разбито, всё выбито, вокруг всё разгромлено. Слава Богу, что никто не пострадал, они успели выйти из палат. Ну, у кого-то обломки вонзились в руку, у кого-то — в ногу, но ничего серьёзного».

Что говорят в больнице

Боеприпас разорвался прямо в переходе между корпусами медицинского учреждения. Взрывной волной выбило более двухсот окон, разнесло двери и фасад. Чтобы больные не оставались в разбитых и холодных палатах, более 220 пациентов на машинах скорой помощи оперативно перевезли в другие больницы города. Само же здание получило серьезные повреждения, хотя дорогостоящее оборудование для спасения пациентов с инфарктом чудом уцелело.

Ольга Романенко, директор больницы: «То есть ангиографы у нас целые, рентгеновский аппарат, аппараты УЗИ, в реанимации — мониторы и всё оборудование. Нам только нужна помощь, чтобы закрыть окна, потому что приближаются холода, и мы возобновим работу больницы. Мы принимаем круглосуточно пациентов с острым инфарктом. Таких пациентов у нас в год более тысячи».

Россияне нанесли удар по Харькову авиабомбой с реактивным двигателем

Следователи и криминалисты зафиксировали очередное военное преступление армии РФ. С места взрыва изъяли остатки боеприпаса.

Валерия Чирина, пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры: «Предварительно можно сказать, что вооружённые силы Российской Федерации применили управляемую авиационную бомбу с реактивным двигателем. Согласно техническим характеристикам, её дальность полёта может достигать двухсот километров. Предполагаем, что авиационный удар был нанесён с оккупированной территории Украины, а именно с территории Луганской области».

Ночная атака нанесла существенный удар и по жизнедеятельности Харькова. Из-за повреждений энергетических объектов в городе частично отключились отопление и горячая вода. Перепады напряжения парализовали наземный электротранспорт — на отдельных маршрутах троллейбусы пришлось заменить автобусами. В метрополитене заметно увеличились интервалы между поездами, из-за чего на платформах возникла давка. Аварийные и коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы восстановить свет и тепло, а также движение транспорта.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 НОВОСТИ 3 НОЯБРЯ! АТАКА НА ЭНЕРГЕТИКУ! УЖАС В КОМИШУВАСИ! ЧТО ПРОИЗОШЛО в БОРЩАГОВЦЕ?

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