Россияне обстреляли Днепр: что известно о последствиях попадания и пострадавших

Днепр / © ТСН

Реклама

На месте ночной атаки в центре Днепра продолжают работать коммунальные службы и жители, ликвидируя последствия попадания российских дронов. Как передает корреспондент ТСН Анастасия Неверная, наибольшие разрушения понесла одна из пяти поврежденных многоэтажек.

«В ней разбиты балконы как минимум с 1 по 4 этажи. Можно ли это восстановить и в какие сроки — будут определять эксперты», — сообщает корреспондентка.

Что происходит на месте атаки

Несмотря на значительные разрушения, в течение суток удалось осуществить ряд неотложных работ. Все выбитые окна в квартирах уже залатаны фанерой или затянуты пленкой, чтобы хоть как-то утеплить дома перед наступлением холодов. Следующим этапом станет закрытие поврежденных блоков в подъездах.

Реклама

Коммунальщики и жители уже завершили разбор искореженных конструкций и вывезли тонны обломков и мусора с прилегающей территории. Разбитое имущество и выбитые рамы, лежавшие на земле, были оперативно убраны.

Пострадавшие в больнице: угрозы жизни нет

Что касается пострадавших, то из шестнадцати раненых, среди которых были и дети, сейчас в больницах остаются двое взрослых. Их состояние медики оценивают как среднее. Врачи уверяют, что угрозы жизни госпитализированных нет.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 ОНЛАЙН! НОВОСТИ УКРАИНЫ СЕГОДНЯ. понедельник, 24 ноября