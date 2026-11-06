Россияне ударили дроном по волонтеру во время спасения животных: женщина шокировала историей, как выжила

Татьяна и врач

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Она лишилась ноги, спасая брошенных животных в прифронтовом поселке Покровское в Днепропетровской области. В Днепре медики спасают жительницу, которая чудом выжила после целенаправленного удара российского FPV-дрона. Татьяна оставалась дома, несмотря на ежедневные вражеские атаки, чтобы кормить собак и кошек, которые оказались на улице. Теперь, после выздоровления, женщина стремится как можно быстрее вернуться к своим подопечным.

Дрон атаковал автомобиль волонтера

Рассказывает анекдоты и все время проявляет оптимизм: пани Татьяна между операциями не жалуется на пережитое. Говорит, что искренне счастлива, потому что осталась жива.

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Татьяна, раненый волонтер: «Я по привычке подняла ногу, потому что я эту ногу еще чувствую. Вот это так сделали операцию хорошо!»

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Вот и все, что осталось от ее легковушки после попадания вражеского беспилотника. Она как раз ехала, чтобы покормить животных, и вспоминает: все произошло внезапно.

Татьяна, раненый волонтер: «Я , честно говоря, совсем не ожидала увидеть эту свою заразу. Ехала домой и думала, что наконец-то сварила своим бульон на куриных лапках. Ведь куриных лапок они не видели уже месяца полтора. Вот и все».

Спасение четвероногих под КАбами и дронами

Сотни животных остались бездомными из-за россиян. В поселке Покровское — стаи кошек и собак, чьи владельцы были вынуждены уехать из-за ежедневных атак и обстрелов.

Кормить и поить животных — Татьяна вместе с неравнодушными людьми месяцами под КАбами и дронами пыталась помочь четвероногим выжить в прифронтовой зоне.

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После того как дрон врезался в машину, Татьяна из последних сил удержала руль на дороге и затормозила. Она признается: пыталась любой ценой выжить, потому что знала, что ее ждут животные. Ее с изувеченной ногой спасли случайные водители, которые проезжали мимо.

Операции в Днепре и мечта о приюте

Турникет, который сразу же наложили на место травмы, спас волонтерку от массивной кровопотери. Уже в Днепре Татьяну прооперировали несколько раз, чтобы она смогла как можно скорее начать ходить на протезе.

Врач днепровской больницы: «Цель — сформировать культю так, чтобы как можно быстрее установить протез. Она не может сидеть на месте. Если бы ее отпустили, она бы уже прыгала на одной ноге по всему отделению».

Сейчас Татьяна пытается как можно быстрее оправиться после пережитого, чтобы вернуться к своим четвероногим подопечным.

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Она призывает общество помогать животным и мечтает найти возможность построить приют в безопасном месте, где собаки и кошки из прифронтовых поселков могли бы жить без голода и постоянных взрывов.

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