Россияне обстреляли Николаев ракетами С-300, Одесщину – Х-22: в ОК "Пивдень" рассказали, как прошла ночь

В армии страны-агрессора России не уменьшаются интересы к югу Украины. В частности, в ночь на 17 августа звучали воздушные тревоги, а также были попадания в нескольких регионах.

Об этом во время телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны "Пивдень" Украины Наталья Гуменюк.

"Нетипичными зенитно-ракетными комплексами С-300 был атакован Николаев. Повреждены и жилые дома, и учебное заведение, и промышленные предприятия. Информация о пострадавших нет. Одещина была атакована стратегической авиацией с применением ракет Х-22. Была попала в одну из прибрежных баз" отдыха. Это еще раз напоминание о том, что сегодня побережье не является зоной отдыха, а зоной опасности", — рассказала она.

По словам Гуменюк, в Одесской области в результате вражеской атаки же пострадали, за медицинской помощью обратились четыре человека. Спасателям удалось локалечить пожар на площади 600 кв.

Кроме того, россияне также обстреляли из "Градов" и ствольной артиллерии Никополь и Красногригорьевскую общину. Пострадавших нет, но разрушены частные дома и предприятия.

"Враг продолжает такую тактику батарейной борьбы, дистанционно. В частности, ночью были нанесены три авиационных удара по нашим позициям вдоль линии и столкновения. К счастью, без наших потерь. Поскольку враг скован нашими действиями на суше, то пытается таким образом влиять на население мирных населенных пунктов, чтобы держать в напряжении — будто эффект продвижения сохраняется", — подчеркнула Наталья Гуменюк.

Читайте также: