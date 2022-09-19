Россияне обстреляли ракетами Николаев: что известно о последствиях вражеских "прилетов"

Зафиксировано девять прилетов по Николаеву. Россияне обстреляли город ракетами из временно оккупированной Херсонской области. Это зафиксировали камеры слежения. О "прилетах" сообщил утром и городской голова Александр Сенкевич.

О том, как прошла ночь в регионе, рассказали в сюжете ТСН.

По словам мэра, одна из ракет попала во двор частного дома. Там полностью разрушено хозяйственное здание, в нескольких жилых домах выбиты окна, двери, изуродованная кровля. Кроме того, на одном из участков повреждено около 300 метров контактной проволоки трамвайной сети.

Окраину Николаева накрыли кассетными боеприпасами, в том числе и ту часть, где расположены сразу три медицинских учреждения. В больницах паенты, которых часто отсюда нет возможности вывезти. На месте атак уже работают специалисты, чтобы ликвидировать последствия вражеских атак. К слову, на этот раз планируют к холодам вставить новые оконные стекла, починить дверь. "Было около четырех взрывов. Пострадали три медицинских учреждения на территории города Николаева, больших повреждений нет, выбиты окна, также двери и единичные осколочные впечатления фасада", — говорит руководитель управления здравоохранения ОВА Максим Безносенко.

Задело и гаражные кооперативы. Несколько машин достаточно сильно порубили занозами. Одному авто прилет пришелся прямо в крышу и машина сгорела очень быстро. По иронии судьбы, владелец у нее новый, мужчина только успел купить, поставить под гараж – вот помещение побило, а машина сгорела.

По соседству прилетело в гараж, где хранились автомобильные покрышки. Там тоже фактически нечего спасать. Владельцы говорят, что был комендантский час и только к утру узнали, что их скромный бизнес из автозапчастей теперь прогорел в прямом смысле. Взрывная волна вынесла стекла в одном из небольших магазинчиков, но, несмотря на это, вышли на работу.

ТСН пообщалась с украинскими артиллеристами, удерживающими часть линии фронта. По их словам, русских войск и техники стало больше. А для артиллерии это означает, что и мишеней стало больше. Военные напоминают, что южное направление очень сложное – степное. Именно поэтому наступление на юге нелегкое, враг не хочет бежать – как на Харьковщине. Защитники просят всех набраться терпения и не ждать скорых побед, потому что к войне нужно подходить с умом, чтобы минимизировать наши потери.

"К сожалению, мишеней многовато, мишеней больше, чем у людей времени. Работы хватает на годы вперед: техника, склады боеприпасов, здания, в которых они обитают, все окопы и блиндажи, техника, которая спрятана по посадкам. Последнее, что мы поразили, — это скалд, который 3-4 часа взрывался. Россиян стало чуть больше, они перетянули большие колонны техники", — рассказал один из военных.

Очень помогает военным поддержка людей с тыла, без этого никак. К примеру, большой монитор для наблюдения за врагом купила девочка Виктория. Она собирала себе на ролики, но решила отдать деньги на полезную вещь, позволяющую лучше видеть врагов и эффективнее уничтожать его.

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