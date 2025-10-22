Удар по Новгород-Северскому

Российские оккупанты накануне обстреляли Новгород-Северский на Черниговщине. Там 4 человека погибли, еще 11 — ранены. Это была массированная атака беспилотниками и реактивными системами залпового огня. Целили — в гражданских, поскольку били в центр города: по больнице, стадиону и парку. Повреждены авто, школы, квартиры, один частный дом сгорел. Всего было 20 ударов, один за другим. Сейчас Новгород-Северский — без света

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Валентины Доброты.

После массированной атаки на объекты инфраструктуры — Новгород-Северский, Корюковка, Семеновка до сих пор без электроснабжения, вода там подается по графику, в целом в области действуют графики отключений — как почасовые, так и аварийные. Сети перегружены еще и из-за сложной ситуации в других областях.

Жителям Чернигова уже восстановили электроэнергию в домах, но горожане жалуются на низкое напряжение в сети. Люди говорят, что холодильники и другая бытовая техника выключаются автоматически

По все области развернуты «пункты несокрушимости» и полевые кухни. Местами даже есть бочки с водой на всякий случай.

В Чернигове до сих пор работают только два троллейбусных маршрута. Все остальные троллейбусы заменены на автобусы. Сады уже возобновили свою работу, школы в основном по всей области из-за постоянных обстрелов работают онлайн. В больницы в Чернигове не госпитализируют плановых пациентов, только в экстренных случаях. Мобильная связь в области восстановлена на 90 процентов, вчера здесь параллельно с местными работали и аварийные бригады из Киева.

В целом ситуация в области сложная. За октябрь над Черниговщиной пролетело более тысячи дронов. А объекты инфраструктуры враг атакует массированно и коварно, одновременно в одно место запускает по несколько дронов или ракет



Также в больнице находится 10-летний мальчик, который пострадал из-за обстрелов Новгород-Северского. Его состояние тяжелое, но стабильное.

