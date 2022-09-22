Россияне обстреляли в Николаеве театр зенитно-ракетными системами С-300: что известно об атаке

В результате вражеской атаки повреждено здание драматического театра и перебиты железнодорожные пути. Кроме того, в одном из дворов теперь лежит большой обломок от ракеты С-300.

Что известно об атаке на Николаев — в сюжете ТСН.

В Николаеве обычно понятно, что оккупанты отстрелялись, когда раздалось именно восемь взрывов. У врага работает четыре комплекса С-300 — на каждую по две ракеты. На этот раз после полуночи начались взрывы. Одна ракета попала около Николаевского драматического театра, находящегося в центре города. Театр расположен в историческом здании, которому более 140 лет.

Удар и взрывная волна оставили воронку, фонари в уютном дворе переломили пополам, памятнику Бахуса оторвало обе руки. Здание местами черное, а также иссечено занозами. Один из обломков застрял прямо в дереве. Кроме того, вынесло стекла в гримерках актеров, вынесло окна в музее, рассказывающем историю этого театра.

Ко Дню государственности этот театр носил название русского драматического театра, но коллектив потребовал сменить его на украинский драматический театр. К слову, самая театральная труппа была создана сто лет назад в Луганске. а потом переехала в Николаев. Театр пережил две мировые войны, но пришла третья. Театр работает во время войны. Пять его сотрудников ушли на фронт волонтерами: среди них трое – это ведущие артисты.

Сегодня в театре убирают все. Здесь должен был быть спектакль с названием "Украина победит", потому что работает так называемая сцена в укрытии. Впрочем, ее не покажут, но в целом актеры выйдут на сцену.

Еще одна ракета прилетела во двор в центре Николаева. Пострадали дома рядом с театром. Там взрывной волной вынесли стекла, в продуктовом магазине выбило стекла. Ракета также ударила по железнодорожному пути. Там образовалась огромная яма с водой. Соседний дом остался без окон. Еще одна ракета прилетела на почтовое отделение – центр стартегического принятия посылок в селе под Николаевом. Ракету за миллионы оккупанты потратили на то, чтобы ударить по одноэтажному зданию.

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