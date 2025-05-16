Россияне "охотятся" на людей: как оккупанты уничтожают Запорожскую область (фото, видео)

Село Беленькое в Запорожье / © ТСН

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Сегодня утром россияне атаковали FPV-дронами Беленькое на Запорожье. Разбили дома и нежилые помещения. Это село менее, чем в 20 километрах от оккупированной территории. В нем нет ни одного военного объекта. Оккупанты из беспилотников и артиллерии охотятся там на гражданских. С начала весны уже 5 человек были ранены. Впрочем, местные дома не покидают.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Киры Овес.

В Запорожской области возле домов обильно цветут петушки. Неподалеку от домов пасется скот. Люди трудятся на огородах и полях, а всего в 18 километрах, вот там за обезвоженным Каховским водохранилищем оккупированные города и села, в частности, Васильевка, Энергодар, Днепрорудное. На этом участке дороги долго оставаться нельзя, поэтому вместе с полицейским громады Вадимом Пшеничным возвращаемся в Беленькое. Ежедневно село под плотными обстрелами артиллерии, говорит коп.

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Вот только по хозяйству господина Владимира несколько недель назад прилетело 6 снарядов. Обломки прошили заборы и гаражи, воронки — посреди молодой картошки. Владимир говорит, на этом участке все обустроено для жизни и работы, но россияне уничтожают годы труда за несколько секунд, кроме артиллерии применяют и ударные беспилотники.

Запорожская область / © ТСН

Только с начала весны в Беленьком пострадали пять человек. Среди раненых и 78-летняя Светлана. Женщина говорит, просто шли с сыном в магазин когда их атаковал российский FPV-дрон.

Полицейский громады сразу доставил Светлану в больницу. Однако в ее ноге до сих пор остаются пластиковые обломки дрона. Несмотря на постоянные взрывы и опасность в Беленьком живет более пяти тысяч человек.

«Практически из Беленького никто не выезжает. Более того мы имеем 1600 человек, это внутренне перемещенных лиц, большинство из них с оккупированных территорий Запорожской области», — говорит Вадим Пшеничный.

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Также в селе остается около тысячи детей. Принудительной эвакуации здесь не объявляли. Однако правоохранители и социальные службы просят семьи с несовершеннолетними вывозить перебираться в более безопасные места.

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