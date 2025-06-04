Россияне охотятся на спасателей: жуткие подробности обстрела на Запорожье

Последствия атаки в Запорожской области / © ТСН

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Россияне целенаправленно бьют по спасателям в Запорожье. Накануне под обстрел попали чрезвычайники, которые тушили пожар в Васильевском районе. Их машина — сгорела.

А в понедельник оккупанты попали по пожарной части в Степногорске. И когда бойцы ГСЧС начали эвакуировать раненых — нанесли второй удар. Всего пострадали 12 пожарных.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Киры Овес.

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Спасатель Василий — один из тех, кто попал под удар. У него контузия. Вспоминает: после первого вражеского налета с коллегой как раз шли к машинам, чтобы эвакуировать раненых, когда беспилотник влетел прямо возле них.

«Загружал раненого в пожарный автомобиль, посадил личный состав и первое авто срочно выехать, чтобы довести нашего тяжелого пострадавшего», — говорит коллега Василия Максим Копачев.



И пока спасатели везли раненых, дроны летели за ними, чтобы снова поймать. Один раз таки попали, чудом бойцы остались живы.

«Нас возле села Приморского один дрон пытался зацепить, он промахнулся и уже перед Григорьевским мостом. В переднее колесо этого автомобиля, где мы ехали с раненым, ударило и на трех колесах ехали», — говорит Василий Емельянченко.

Василий Емельянченко. / © ТСН

В результате атаки Степногорска пострадали 12 спасателей. Сейчас все они в больнице — в основном с контузиями и черепно-мозговыми травмами. Один из бойцов в тяжелом состоянии, он в реанимации, за его жизнь бьются врачи.

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«Пациент, который имеет много повреждений, могу сказать, что на сейчас состояние этого пациента тяжелое, но он стабилен и прогнозировать в данном случае сложно», — говорит заведующая неврологическим отделением Запорожской больницы.

Степногорск в военных сводках ежедневно. По прифронтовому городу оккупанты бьют как бешеные. Впрочем, несмотря на опасность, постоянно на дежурствах там чрезвычайники. Ведь в разрушенном поселке до сих пор остаются около трех сотен человек. Пожарная часть для них — и центр безопасности, где есть укрытие, и «пункт несокрушимости», где можно подзарядить телефоны, выпить горячего чая, получить гуманитарную помощь. Сейчас здание разбито.

Всего с начала полномасштабного вторжения только в Запорожье погибли 5 спасателей. еще 45 ранены.

Напомним, в Запорожской области в результате вражеской атаки FPV-дронами на Степногорскую общину были ранены 12 сотрудников ГСЧС.Удар пришелся по зданию пожарного подразделения и служебным автомобилям, которые двигались по дороге. В результате атаки здание и транспорт получили повреждения

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