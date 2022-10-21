Россияне окапываются в окрестностях Херсона, однако эксперт заявил о мизерных шансах удержать правобережье

Оккупанты и их приспешники готовятся к фактическому бегству из Херсона, а ВСУ светит успешное продвижение на юге.

Российские войска окапываются в окрестностях Херсона, однако оккупанты понимают ничтожность своих шансов удержаться на правом берегу Днепра.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Он обратил внимание на то, что оккупационные власти издали распоряжение о подготовке эвакуации из Херсона для так называемых "банковских учреждений". Речь идет о фактическом бегстве оккупантов и их приспешников из Херсона.

Оперативное окружение

Эксперт сообщил о рисках армии РФ оказаться в оперативном окружении.

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"Все это происходит на фоне контрнаступления ВСУ по всей линии фронта на Херсонщине по нескольким направлениям: Дудчаны – Берислав, Давыдов Брод – Херсон. В случае дальнейшего успешного продвижения наших военных, российская группировка на правом берегу Днепра (до 15 тысяч личного состава) может оказаться в оперативном окружении. Россияне это прекрасно понимают. Поэтому отступают", – объяснил Снегирев.

Проблемы с логистикой

Он заметил, что у противника серьезные проблемы с логистикой. Не только в связи с огненным контролем ВСУ над ключевыми мостами и переправами через Днепр, но и в результате частичного повреждения Крымского моста.

"В результате этого значительно увеличилось "плечо" поставки боекомплекта, горюче-смазочных материалов, живой силы. Все это на оккупированный юг материковой Украины стало прибывать с большим опозданием, чем раньше", — сообщил военный эксперт.

Сейчас под огневым контролем ВСУ находится правый берег Днепра. По Антоновскому мосту в Херсоне и по переправе, построенной возле него оккупантами, вечером 20 октября было нанесено огневое поражение. По информации с места событий, в это время по переправе передвигалась техника и живая сила российских оккупантов.

"Стоит отметить, что накануне Антоновский мост и переправу осмотрели крымский коллаборант Сергей Аксенов и заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко", — добавил Снегирев.

Успех ВСУ и бегство оккупантов

"После падения Давыдова Брода – ключевого пункта российской обороны в Херсонской области – стало понятно, что украинские войска продолжат успешный характер продвижения", – отметил он.

Сейчас оккупанты спешно создают вторую линию обороны в районе Херсона, в 5 км от него. Также строятся дополнительные фортификационные сооружения в пределах самого города.

По информации Генштаба ВСУ, на временно захваченную территорию Херсонской области для восполнения потерь и усиления подразделений прибыло до 2 тыс. российских мобилизованных.

"Но заявления местных гауляйтеров, а также командующего российскими оккупационными войсками Суровикина свидетельствуют, что российская сторона понимает мизерность шансов удержаться на правом берегу Днепра", — подчеркнул эксперт.

Ситуация в направлении Николаева и Днепропетровщины

Он также проинформировал, что на сегодня нейтрализована угроза продвижения оккупационных войск в промышленные районы Днепропетровской области и в направлении Николаева (с выходом на Одессу).

"За последние сутки ВСУ нанесли очередные удары по командно-штабным пунктам и складам оккупационных войск. В районе Борозенского ВСУ уничтожили вражеский контрольно-наблюдательный пункт. Продолжает активно работать на южном направлении украинская штурмовая авиация. Она была применена 7 раз: била по вражеским позициям ПВО, скоплению техники, складах боеприпасов. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 110 огневых задач", – рассказал Снегирев.

Он добавил, что продолжается и успешное подавление российских систем ПВО в Херсонской области. За последнюю неделю уничтожено несколько стартовых позиций оккупантов, в том числе с использованием американских радиолокационных ракет. Именно это, по оценкам эксперта, позволяет говорить о дальнейшем успешном продвижении ВСУ на юге материковой Украины.

Что происходит на Херсонщине

Готовясь к контрнаступлению ВСУ, российские войска заминировали и могут подорвать Каховскую ГЭС, чтобы в дальнейшем обвинить в этом Украину, предупреждают в ISW. Подтопление после подрыва дамбы захватчики используют как прикрытие для отступления из Херсона.

Однако у Украины есть план в случае подрыва Каховской ГЭС, заверил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Кроме того, для предстоящего отступления из региона россияне и коллаборанты также заявили об "эвакуации" гражданского населения.

Российские войска в Херсонской области рискуют попасть в котел – именно с этим связано их отступление с правого берега Днепра, пояснил военный эксперт Сергей Грабский.

Оккупанты бегут из Херсона – когда ВСУ признаются в наступлении

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