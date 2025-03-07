Россияне оставляют в украинской земле опасные ловушки: эксперты рассказали, что делать

Российские оккупанты оставляют в земле много мин. На разминирование территорий могут уйти годы.

За более чем тысячу дней полномасштабной войны Украина стала самой заминированной страной мира. Кассетными бомбами, минами-ловушками и осколками от снарядов усеяна треть нашей территории. Иностранные аналитики пишут – чтобы устранить эту угрозу, украинцам понадобится почти 800 лет.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Карины Вакаревой.

Какая ситуация с заминированием украинской территории

По оценкам ООН, Украина - самая заминированная страна в мире. Даже на фоне таких государств как Сирия или Афганистан, где боевые действия тоже продолжались более 10 лет. Взрывоопасные предметы загрязнили нашу территорию размером с Хорватию, Бельгию, Швейцарию, Нидерланды и Люксембург - вместе взятые.

Угодья на Киевщине площадью в 10 гектаров обследуют уже два года. Здесь оккупанты в 2022 держали свою технику, когда штурмовали столицу. Шаг за шагом деминеры тщательно обследуют поверхность почвы. Такими темпами - один сапер в день может разминировать до 20 квадратных метров территории. Все зависит от особенностей рельефа и концентрации взрывчатки.

"Но когда нам дали механические средства, механикой мы можем подготовить территорию за день около 500-700 квадратов", - говорит руководитель операционного направления в центральном регионе Иван Ряба.

Специальное устройство называется "робокат". Его главная миссия - найти растяжки, которые могли после себя оставить россияне. Управляет устройством 24-летний Андрей.

С начала полномасштабного вторжения наземные мины убили более трех сотен гражданских. Еще более 800 человек получили ранения. Это - данные Центра противоминной деятельности. Больше всего таких случаев зафиксировали в полях. Чтобы хотя бы минимизировать опасность, правительство инициировало очистку территорий, прежде всего задействованных в хозяйственной деятельности.

"У нас есть две цифры. С которой мы начинали - это 174 тысячи квадратных километров. Территория, которая подверглась влиянию войны. За последние два года вернули к продуктивной эксплуатации - 35 тысяч квадратных километров", - говорит заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный.

По оценкам Всемирного банка, разминирование Украины стоит от 2 до 8 тысяч долларов за гектар. Но есть способ удешевить этот процесс.

"В среднем стоимость работ в этой программе в районе 1,5 тысячи долларов за гектар", - говорит заместитель министра экономики.

На программу, о которой говорит заместитель министра экономики, в госбюджете есть миллиард гривен и она предусматривает разминирование фермерских угодий. Только за этот год аграрии подали около 30 заявок на проверку и очистку их земель.

Как разминируют Украину

В организации британца Питта Смита работает полторы тысячи человек. Его компания - крупнейший оператор по гуманитарному разминированию в Украине.

"С начала полномасштабного вторжения мы обнаружили и уничтожили 36 тысяч боеприпасов. Мы используем и спутниковые снимки, и летаем дронами. Искусственный интеллект однозначно ускоряет процесс разминирования, чтобы определить, куда россияне засунули те мины и снаряды", - говорит руководитель программы гуманитарного разминирования HALO TRUST UKRAINE Питт Смит.

Питт Смит

ТСН демонстрируют работу огромного агродрона. К его основанию прицепили магнитометр. Этот прибор фиксирует любые предметы, содержащие железо. Чтобы двигатели беспилотника не мешали работе – спецмагнит закрепили на длинной подвеске.

"И система уникальна именно тем, что позволяет избежать раскачек. И при этом она не полностью зафиксирована, так что любые зацепления на реальных миссиях не будут приводить к тому, что дрон упадет", — говорит основатель благотворительного фонда "Поступ" Влад Козак.

Дрон для разминирования

За день такая система, прогнозируют – может исследовать до 40 гектаров территории. Данные скапливаются в черной коробке под названием "даталогер". Всю информацию архивируют, чтобы в дальнейшем создать базу магнитных полей.

Зарубежный опыт

В городке Пея, что на северо-западе Косово, находится одна из самых известных в мире тренировочных баз по разминированию. Среди студентов немало наших. Сюда в октябре прошлого года приехала наша корреспондентка Оксана Радионова.

Обучение здесь продолжаются пять недель. Дальше экзамен - по обезвреживанию разных типов взрывчатки. По статистике его проваливают 5 процентов учеников, НО - не украинцы. Здешние инструкторы говорят, что наши чрезвычайно мотивированы и очень быстро учатся.

"Эта способность женщин делать одновременно несколько дел и видеть сразу несколько вещей - она здесь очень пригодится", - говорит саперка Наталья Мироненко.

Что говорят экологи

Сейчас в Украине работает 83 сертифицированных оператора противоминной деятельности. А это более 5 тысяч саперов и более 200 единиц техники.

Какие-то земли, очевидно, придется законсервировать, говорит эколог Екатерина Полянская. Она была в десятках экспедиций в деоккупированных регионах и собрала сотни образцов почвы из областей, где шли бои. Ее выводы - земля оттуда содержит тяжелые металлы, такие как свинец, титан, никель, медь, кадмий.

"По официальным алгоритмам даже место, где проехала российская техника, считается потенциально загрязненным. Очень опасным и токсичным является ракетное топливо. Мы советовались с химиками и они сказали, что этот грунт - с ним уже ничего нельзя сделать. Его надо только выбрать, перевезти специальной установкой и сжечь", - говорит Екатерина Полянская.

Сейчас время, необходимое для очистки всей Украины от мин, можно оценить лишь приблизительно. Если взять за основу формулу, которую обычно приводят эксперты: "один год войны - это десять лет разминирования", то по состоянию на сейчас, у нас впереди уже сто лет работы.