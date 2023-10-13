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Россияне "освободили" от надежд и мечт: как люди в Чернобыевке выживают под постоянными обстрелами

Автор
Наталия Нагорная
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Россияне "освободили" от надежд и мечт: как люди в Чернобыевке выживают под постоянными обстрелами

Место российского обстрела

Корреспондентка ТСН Наталья Нагорная побывала в Чернобаевке сразу после обстрелов российских окупантов.

Российские оккупанты постоянно обстреливают Херсонскую область. Поэтому власти объявили об обязательной эвакуации семей с детьми из трех населенных пунктов – это Станислав, Широкая Балка и Александровка. Недавно террористы РФ обстреляли Чернобаевку Херсонской области.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.

Мужчина кормил собаку и погиб

Российские оккупанты из артиллерии накануне обстреляли Чернобаевку Херсонской области. Местная жительница Валентина Ивановна рассказала ТСН о гибели своего кума Василия Петровича.

Мужчина вышел на улицу, чтобы покормить собаку и тогда оккупанты начали обстрел. Его не удалось спасти. В Чернобаевке россияне только за сутки убили двух местных жителей.

Екатерина Андреевна потеряла родного брата, ранее погиб ее внук

Перед этим обстрел произошел ночью. "Прилетело" прямо во двор. Уже к утру Евгений нашел своего двоюродного брата мертвым

"Я вышел в 7 утра к соседу, а смотрю, что здесь такое. Начал звать, обошел весь дом — нет. А потом в подвал взглянул, а он так вниз головой лежал", — говорит Евгений.

Известно, что оккупанты тогда обстреливали Чернобаевку из "Градов". Погибший пытался спрятаться в погребе, но погиб.

Екатерина Андреевна убирает двор, но постоянно плачет, потому что убитый россиянами мужчина был ее родным братом. Она говорит, что покойного звали Виктором. Он был хозяином и несмотря на то, что мужчине было 70 лет, он сам готовил себе и обрабатывал огороды.

Екатерина Андреевна, потерявшая родного брата / ©
Екатерина Андреевна, потерявшая родного брата

Это уже второй убитый российскими оккупантами в их семье. Полтора года назад оккупанты убили 23-летнего внука Екатерины. Она отмечает, что брат ее всегда успокаивал, а теперь она потеряла его.

Как обстрелы переживают дети

"Метров 200 от ночных "прилетов" и вот — мы видим, как на этой же улице играют дети. На самом деле они хозяйничают. Это - одиннадцатиклассница Даша и двойняшки — пятиклассники Максим и Вова", — говорит корреспондентка ТСН Наталья Нагорная.

Дети говорят, что рвут козам траву. При обстреле они прятались в комнате родителей. Школьница Даша говорит, что она не боится во время обстрелов.

Их мама Марина объясняет – во время оккупации отсюда уехали и только вернулись. Теперь девушка учится дистанционно, уроки идут даже во время обстрелов. Во дворе семьи есть погреб, но Марина говорит, что для укрытия он не подходит.

Марина из Чернобаевки / ©
Марина из Чернобаевки

"Идешь туда, берешь крестик, если не хочешь тратиться на могилу потом — быстро и дешево. Никто не готовился к войне. Мы купили дом, а тут пришли "освободители" и освободили нас от надежд, все мечты уничтожили", — говорит Марина.

От предложения хоть временно уехать Марина категорически отказывается, хотя и воспитывает 4 детей.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ⚡️Главные новости за 13 октября 2023 года | Новости Украины

Напомним, жителей Херсонщины призвали вывезти детей из "ада российских обстрелов".

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Просмотры
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