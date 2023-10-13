Россияне "освободили" от надежд и мечт: как люди в Чернобыевке выживают под постоянными обстрелами

Российские оккупанты постоянно обстреливают Херсонскую область. Поэтому власти объявили об обязательной эвакуации семей с детьми из трех населенных пунктов – это Станислав, Широкая Балка и Александровка. Недавно террористы РФ обстреляли Чернобаевку Херсонской области.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.

Мужчина кормил собаку и погиб

Российские оккупанты из артиллерии накануне обстреляли Чернобаевку Херсонской области. Местная жительница Валентина Ивановна рассказала ТСН о гибели своего кума Василия Петровича.

Мужчина вышел на улицу, чтобы покормить собаку и тогда оккупанты начали обстрел. Его не удалось спасти. В Чернобаевке россияне только за сутки убили двух местных жителей.

Екатерина Андреевна потеряла родного брата, ранее погиб ее внук

Перед этим обстрел произошел ночью. "Прилетело" прямо во двор. Уже к утру Евгений нашел своего двоюродного брата мертвым

"Я вышел в 7 утра к соседу, а смотрю, что здесь такое. Начал звать, обошел весь дом — нет. А потом в подвал взглянул, а он так вниз головой лежал", — говорит Евгений.

Известно, что оккупанты тогда обстреливали Чернобаевку из "Градов". Погибший пытался спрятаться в погребе, но погиб.

Екатерина Андреевна убирает двор, но постоянно плачет, потому что убитый россиянами мужчина был ее родным братом. Она говорит, что покойного звали Виктором. Он был хозяином и несмотря на то, что мужчине было 70 лет, он сам готовил себе и обрабатывал огороды.

Екатерина Андреевна, потерявшая родного брата

Это уже второй убитый российскими оккупантами в их семье. Полтора года назад оккупанты убили 23-летнего внука Екатерины. Она отмечает, что брат ее всегда успокаивал, а теперь она потеряла его.

Как обстрелы переживают дети

"Метров 200 от ночных "прилетов" и вот — мы видим, как на этой же улице играют дети. На самом деле они хозяйничают. Это - одиннадцатиклассница Даша и двойняшки — пятиклассники Максим и Вова", — говорит корреспондентка ТСН Наталья Нагорная.

Дети говорят, что рвут козам траву. При обстреле они прятались в комнате родителей. Школьница Даша говорит, что она не боится во время обстрелов.

Их мама Марина объясняет – во время оккупации отсюда уехали и только вернулись. Теперь девушка учится дистанционно, уроки идут даже во время обстрелов. Во дворе семьи есть погреб, но Марина говорит, что для укрытия он не подходит.

Марина из Чернобаевки

"Идешь туда, берешь крестик, если не хочешь тратиться на могилу потом — быстро и дешево. Никто не готовился к войне. Мы купили дом, а тут пришли "освободители" и освободили нас от надежд, все мечты уничтожили", — говорит Марина.

От предложения хоть временно уехать Марина категорически отказывается, хотя и воспитывает 4 детей.

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Напомним, жителей Херсонщины призвали вывезти детей из "ада российских обстрелов".

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