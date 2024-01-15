Россияне отказались от "мясных штурмов": воины ВСУ рассказали о новой тактике окупантов под Авдеевкой

На южном фланге Авдеевки наши воины сдерживают нашествие не только в полях, но и на месте уничтоженных деревень. После потерь оккупанты немного изменили тактику: частично отказавшись от так называемых мясных штурмов, сосредоточившись на ударах артиллерией и FPV-дронами, висящими в воздухе над головами наших защитников роями.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

Оккупанты под Авдеевкой сменили тактику

Оборону у Авдеевки бойцы держат в развалинах. От лобовых штурмов с техникой враг пока отказался, однако атакует дронами и артиллерией.

Уничтоженные села Донбасса

"Очень большая активность дронов. Много сбросов, к тому, что к артиллерии мы привыкли уже, а с дронами — беда. Заступающие ребята могут сутки идти, дроны просто не пускают", — говорит военный "Архитектор" .

"Архитектор"

Что говорят воины ВСУ, которые здесь держат оборону

Военному "Купидону" 22 года. И он на войне уже четыре года. Потерял родного брата, но домой не ушел. Не смог бросить собратьев.

"Обидно, что я не успел пожить гражданской жизнью. Хотел бы два года пожить гражданской, а потом воевать. А так тяжело — не видел гражданской жизни", — говорит "Купидон".

"Купидон"

Большинство бойцов под Авдеевкой без боевого опыта, все они еще недавно были гражданскими. Военный "Тим" говорит, что на фронте не хватает людей.

Также здесь артиллерия врага стреляет круглосуточно. Снаряды не заканчиваются, как и вражеская пехота, которая время от времени пытается идти на штурмы.

О чем мечтают украинские защитники

Несмотря на физическую и психологическую тяжесть эти ребята не перестают быть мечтателями. Мечты отвлекают от сырых окопов, потерь и неизвестности, которая за углом дома или в поле.

"Купидон" хочет увидеть Штаты, "Архитектор" — построить дом, а "Тим" — просто живым вернуться к дочери.

"Тим"

Напомним, оккупационная армия России удерживает в районе Авдеевки около 40 тысяч солдат. Так, количество россиян в районе Авдеевки Донецкой области не изменилось.

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