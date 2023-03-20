Россияне "отметили" приезд президента Китая возбуждением уголовного дела против судей Международного уголовного суда

В Москву с государственным визитом прибыл глава Китая Си Цзиньпин — первый иностранный лидер, пожавший руку официальному военному преступнику, говорится в ТСН.

Прилет, ланч и неформальная встреча лицом к лицу, программа первого дня Си Цзиньпина в Москве не предусматривает публичных заявлений. До сих пор Китай держал нейтралитет, никогда не осуждал агрессию России в Украине, в то же время настаивал на неприемлемости ядерных угроз. Которые от российских чиновников и пропагандистов начали звучать снова, стоило Международному уголовному суду объявить Путина в розыск за массовое похищение украинских детей. "Международному уголовному суду следует держаться объективной и отстраненной позиции, уважать юридический иммунитет, которым пользуется глава государства согласно международному праву и избегать политизации и двойных стандартов", — заявил представитель министерства иностранных дел Ван Вэньбинь.

В ответ следственный комитет России открывает уголовное дело против судей Международного уголовного суда в Гааге и лично прокурора Карима Хана, добившегося ордера на арест Путина вместе с его детской омбудсменкой Марией Львовой-Беловой. Все эти жесты для внутреннего потребления должны показать: в России совсем другая действительность. В рамках которой к российскому президенту все еще едут в гости уважаемые мировые лидеры — как китайский вождь.

Дорога из аэропорта Внуково в центр Москвы завешена билбордами, приветствующими любого гостя. Накануне Си Цзиньпин и Путин обменялись статьями: китайский глава обнародовал свою в "Российской Газете", президент России — в "Жэньминь Жибао". Китайская статья призывает к прагматизму в подходе к русской войне в Украине. Путин утверждает, что готов к переговорам, но только если другая сторона, "примет во внимание уже имеющиеся геополитические реалии". Для Украины это – неприемлемо, говорит в интервью итальянский Коррери де ла Сера советник офиса президента Михаил Подоляк. “Какой смысл после десятков тысяч смертей и эффективной обороны собственных территорий, возвращаться в статус-кво, заставивший Россию напасть на нас год назад? Это невозможно, любой компромисс приведет не к миру, а к обострению ситуации, а затем и к конфликту”, — говорит Подоляк.

И украинские, и западные чиновники сейчас стоят на том, что нет никаких доказательств, что Китай уже поставляет России оружие. НАТО, Соединенные Штаты, Британия, Евросоюз – неоднократно предостерегали от этого Пекин, угрожая серьезными последствиями.

Теперь издание The Japan Times, ссылаясь на американских чиновников, утверждает, будто Россия уже стреляет китайскими боеприпасами.

Поддержать Путина, правда, на расстоянии, решил сегодня и глава Сербии. Александр Вучич заявил, что решение Международного уголовного суда означает нежелание говорить о мире, ведь с кем говорить, если Путина официально подозревают в военных преступлениях и выразили желание увидеть за решеткой?

Руководителя Китая это — по крайней мере снаружи — не огорчает. Более того, он выражает убеждение, что россияне будут выбирать Путина вечно. "Уверен, что российский народ продолжит поддерживать господина президента", - говорит он на встрече.

Именно в этот день министры юстиций из сорока государств мира собрались в Лондоне – поддержать расследование российских военных преступлений в Украине. Сейчас в процесс задействовано около сорока следователей, Великобритания уже решила выделить на работу Международного суда дополнительные почти 500 тысяч долларов. Еще миллион евро на работу следователей в Украине собираются передать Нидерланды, ведь им нужно больше людей и техники. "Ордер на арест президента Путина и его уполномоченного по правам ребенка – это исторический момент войны в Украине, это подчеркивает жизненную необходимость независимого Международного уголовного суда и его прокуратуры", – говорит министр юстиций Великобритании Доминик Рааб.

Ордер на арест Путина издан пожизненно, подчеркнул прокурор Карим Хан. Как бы там ни было, глава России не пытался делать вид, что его это не занимает, для Китая он окончательно превратился в слабого союзника, который противоречит - не осмелится. Поэтому слово теперь за Си Цзиньпином, к которому приковано внимание всех западных лидеров.

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