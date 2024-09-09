Россияне отравили Сейм и Десну: что известно о массовом море рыбы и какое вещество сбросили в реки

Ориентировочно 25 тонн мертвой рыбы выловлено в реках Сумской и Черниговской областей. Убытки достигают четырехсот миллионов гривен, это только по предварительным расчетам. Рыба погибает из-за нехватки кислорода в воде. Загрязненная вода в Украину пришла из России по реке Сейм, которая является притоком Десны.

Дойдет ли мор рыбы в Киев по Днепру и безопасна ли вода в кранах киевлян, которую берут из Десны - тему исследовала корреспондент ТСН Валентина Доброта.

Как местные убирают мертвую рыбу

Ежедневно жители Макошино на своих лодках выходят на Десну собирать мертвую рыбу. Огромные щуки, окуни, судаки, раки. Даже моллюски погибли

Люди вспоминают, что сначала в селе появился трупный запах, а потом уже и дохлая рыба на обоих берегах Десны. А потому на каждом добровольце резиновые перчатки и респираторы.

Мертвечину в Макошино собирают уже с неделю. Ежедневно на воду в этом селе выходит по 5 лодок с добровольцами. За день они собирают до тонны рыбы и вывозят ее на скотомогильник.

Как россияне отравили воду в Десне

На Десне установили 4 станции аэрации

Сначала рыба подохла в реке Сейм, которая берет начало в России. Загрязненная вода шла вниз по течению по Сумщине и Черниговщине и попала в Десну, в которую Сейм впадает. Поэтому рыба начала задыхаться и в Десне. Если мор не остановить, - катастрофа может дойти до Днепра, куда впадает Десна.

Куликовская громада - это последняя точка на Десне, где гибнет рыба. Чтобы не допустить ее мора дальше вниз по течению - на реке установлено 4 станции аэрации. За сутки такой компрессор подает ориентировочно 6 тысяч метров кубических воздуха.

"Сюда падает это кислород, он растворяется в воде. Рыба им дышит. Рыба задыхается от того, что у нее нет кислорода. Этот метод помогает насытить воду кислородом", - говорит Жук Сергей, начальник экологической инспекции Черниговской области

Еще несколько таких станций поставят на реке ближе к Киеву. Это будет обогащать воду кислородом, поэтому должно предотвратить мору рыбы на территории Киевщины. Жители Сум и Чернигова пьют воду из артезианских скважин, а вот киевляне - именно из Десны.

"Вопрос номер один, мероприятие номер один, это остановить движение загрязнения, разбавить его настолько, чтобы оно было безвредно для населения. Ситуация на сегодняшний день контролируемая", - говорит Светлана Гринчук, министр экологии.

Мор рыбы на Десне

Чем русские отравили реку

Экологи говорят, что концентрация загрязнения в воде уже уменьшается. Потому что Десна шире Сейма и быстрее разбавляет загрязненную воду. Наблюдения за реками показали, что сброс органических соединений в Сейм на территории России прекратился.

"Есть понимание, что это был, видимо, какой-то сахарный завод, там фиксировалось определенное накопление каких-то отработанных, как их назвать, соединений, которые являются результатом его работы, и оно пошло в воду, скорее всего. То есть, умышленно это или нет, я не могу сказать, есть уголовное производство зарегистрировано", - говорит Игорь Зубович, председатель госэкоинспекции Украины.

Во всех селах, расположенных на Десне действует запрет ловить рыбу, купаться, поить скот и поливать этой водой овощи. Городской пляж Чернигова огражден лентой. На берегу загорают одиночные отдыхающие.

А еще ежедневно контролируют рынки, чтобы не торговали рыбой из Десны.

Отравленная рыба

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Отравление Сейма и ДЕСНЫ: выловили 25 тонн МЕРТВОЙ РЫБЫ! Дойдет ли грязная водная до Киева

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