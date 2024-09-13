Россияне отравили Сейм и Десну: грозит ли это Киеву и через сколько времени реки очистятся

Для того, чтобы отравленная экосистема рек полностью восстановилась понадобится 2-3 года.

Загрязнение Россией Сейма и Десны украинской экосистеме нанесло ущерб на 400 миллионов гривен.

В августе россияне сбросили в воду органические отходы. Это - результаты переработки на сахарном заводе в Теткино, в Курской области. Яд быстро распространился по течению по рекам Сумщины и Черниговщины, вызвав массовый мор рыбы. А уже через несколько дней, говорят эксперты, грязь может добраться и до столицы.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Лоскун.

Что известно об отравлении рек россиянами

Над Десной работают специальные установки, которые насыщают реку кислородом. Так специалисты пытаются обезопасить реку от массовой гибели рыбы. А заодно не пропустить грязное пятно, которое может принести из Черниговской области.

"Загрязнение сюда еще не дошло, еще осталось до этого места еще 60 км. А к месту водозабора киевского это еще 40. Все вместе 100 км", - говорит председатель Государственного агентства водных ресурсов Украины Михаил Янчук.

Специальные установки, насыщающие реку кислородом

Все началось в середине августа. Жители Сумщины ужаснулись: реку Сейм покрыли туши мертвой рыбы, насекомых и моллюсков. Их несло течением и прибивало к берегу. Подойти к воде было практически невозможно: вокруг стояла ужасная вонь.

Это - очередное экологическое преступление врага. Так тогда объяснили в Госагентстве по развитию мелиораций и рыбного хозяйства. В Сейме, которая берет начало на территории российской Курщины, зафиксировали превышение, в частности, аммония. Следовательно, вероятно, оккупанты сбросили отходы неизвестных веществ.

Результатом загрязнения реки стала массовая гибель рыбы в результате критически низкого содержания растворенного в воде кислорода. По данному факту открыто уголовное производство. Сейм впадает в Десну в Черниговской области. Несколько недель назад воды потемнели, начали пахнуть гнилью и аммиаком.

Местные чиновники запретили людям купаться, рыбачить, брать воду для хозяйственных нужд и поить ею животных.

Местные мужчины и женщины, спустив на реку свои лодки, взялись вылавливать из воды мертвечину.

Чем россияне отравили реки

Чем именно россияне убивают наши реки? В эту среду объяснил премьер Денис Шмыгаль.

"По нашим данным, на стороне РФ в городе Теткино сахарный завод сбросил в реку нечистоты от работы сахарного завода. Это привело к загрязнению органическими веществами реки Сейм. Что привело к снижению уровня кислорода", - сказал он.

В реку попало более 5 тысяч тонн продуктов переработки. На Черниговщине и Сумщине уже собрали более 30 тонн мертвой рыбы. Чтобы искусственно насытить воду кислородом и остановить мор, в частности, на Черниговщине - установили несколько станций аэрации.

Киев берет воду из Десны: чего ждать

Но если Чернигов и Сумы воду берут из артезианских источников, то Киев - именно из Десны. В Укргидрометцентре спрогнозировали: нечистоты добраться до водозаборов области могут уже 14-16 сентября. По худшему сценарию - столице, возможно, придется перейти на альтернативные источники водоснабжения - заявил в эфире одного из телеканалов заместитель директора Киевводоканала Владимир Костюк.

Это заявление очень напугало горожан. В Киевводоканале сразу же начали успокаивать: этот прогноз - маловероятен. Сейчас пробы из Десны и Днепра берут ежедневно. И пока не обнаруживают чего-то чрезвычайного.

"Показатель кислорода в пределах нормы. Он не совсем постоянный - он меняется, но ни разу не превышал нормативных показателей", - говорит заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава Лилия Дмитриева.

Россияне отравили воду отходами с сахарного завода

В Министерстве защиты окружающей среды говорят: сейчас реки сами себя спасают и грязное пятно, которое несло из России течением - понемногу разбавляется.

"На сегодня мы чувствуем улучшение состояния реки Сейм. И в самом начале где фиксировалось загрязнение кислород уже достиг норматива. Мор рыбы там не фиксируется. Что касается состояния реки Десна, загрязнение замедлилось. Оно сегодня имеет распыленный вид", - говорит заместитель министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Елена Крамаренко.

Поэтому до Киева концентрированная грязь дойдет вряд ли. Но если это все-таки произойдет - остановить распространение яда и гибель рыбы - должны те же аэрационные установки. Три уже работают на Киевщине.

"Мы вчера наблюдали, что рыба, даже которая с той стороны плавает, она почувствовала, что кислорода здесь больше и собиралась именно здесь больше всего", - говорит начальник бассейнового управления водных ресурсов среднего Днепра Николай Урупа.

В Киевводоканале есть еще один запасной план - технология усиленной очистки воды с использованием пылевидного активированного угля. В случае ухудшения оно может устранить и органические загрязнения, и неприятные запахи

В Министерстве защиты окружающей среды подсчитали: убытки от отравления Сейма и Десны уже превысили 400 миллионов гривен. И все возместить должны россияне, которые и сбросили в воду органические отходы. А вот на то, чтобы отравленная экосистема рек полностью восстановилась понадобится 2-3 года.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН НОВОСТИ за 13 сентября 2024 | Новости Украины СЕГОДНЯ НАЖИВО

Читайте также: