Россияне перебросили в Донецкую область элитное спецподразделение: военные ВСУ рассказали, какая там ситуация

На Лиманский отрезок фронта оккупанты перебросили спецподразделение из состава 16-й бригады Главного управления разведки российского Генштаба. Этот отряд занимается преимущественно беспилотниками и активно применяет через реку Черный Жеребец дроны на оптоволокне.

В то же время умелая работа украинских разведчиков в сочетании с меткими выстрелами артиллеристов значительно уменьшили и количество попыток, и общее желание оккупантов ту же реку форсировать.

На позициях артиллеристов 67-й отдельной механизированной бригады на границе Донетчины с Луганской областью побывала съемочная группа корреспондента ТСН Александра Моторного.

Война после осени 2022 года снова вернулась на границу Донецкой области с Луганщиной, на участок северо-восточнее Лимана.

Вражеская артиллерия, рассказывает «Серпень», командир отделения украинских M119, стреляет хоть и много, но в основном просто накрывает площади. Особенно, когда московитская пехота пытается идти вперед.

"Интенсивность арты всегда была, потому что определенные группы противника пытаются прорваться к передовым позициям к нашим. Буквально идет одна группа, мы ее обезвреживаем. Только эта группа погибает - выходит вторая группа", - говорит „Серпень“, командир артиллерийского отделения гаубиц M119 67 ОМБр.

Украинские защитники в Донецкой области

Река Черный Жеребец, говорят артиллеристы 67-й механизированной, теперь за линию фронта.

"На юг, до Тернов, они также пробуют пройти. Сейчас подошли к окраинам, но дальше пройти не могут потому что наши ребята их сдерживают", - говорит „Серпень“, командир артиллерийского отделения гаубиц M119 67 ОМБр.

Чуть ли не ежесуточно московиты, преимущественно из состава 144-й мотострелковой дивизии группировки вражеских войск "Запад" пробуют форсировать реку.

"В основном, хотят прорваться по переправе. Но переправа у нас регулярно простреливается. И они на этом участке пройти не могут. Они дошли до реки, соответственно мы их сдерживаем на рубеже реки", - говорит „Серпень“.

"Тихоня" говорит, что его так зовут, потому что он не слишком разговорчивый. До полномасштабной войны воин 10 лет служил в полиции, дальше овладел профессией облицовщика. Но потом пришлось менять профессию. С тех пор, признается наводчик M119, путешествовать по фронту пришлось немало.

Украинский военный

"Тихоня" говорит, что мечтает о чем-то великом: "Хотелось бы попасть в историю, чтобы знали".

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