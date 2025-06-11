Война в Украине / © ТСН

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Россияне на Покровщине пытаются дронами перебить логистику нашим войскам. Применяют «Молнии» даже против пехотинцев. Гатят по прифронтовым дорогам. Причем без разбора: и по гражданским, и по военным авто. Чтобы контролировать пути подъезда к передовой наших Сил обороны, россияне подтянули на Покровское направление свое спецподразделение дронаров «Орион». Тот самый, что работал на Курщине.

Об этом говорится в материале специального корреспондента ТСН Юлии Кириенко.

Россияне с Курщины перетащили подразделение «Рубикон». Это такие себе силы беспилотных систем по-русски, которые залетают очень далеко в тылы нашей армии и вот сейчас они вышли на охоту. Этот «Рубикон» перебил нашим войскам логистику на Курщине. Теперь тем же занимается на Покровщине.

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Война в Донецкой области / © ТСН

ТСН стала свидетелем, как командир пытается спасти трех наших пехотинцев от вражеского FPV. Российский беспилотник уже сбросил боеприпасы на нашу позицию, она загорелась. Комбат экстренно выводит воинов на запасную позицию. Комбат дает команду пилоту, который через радиостанцию подсказывает бойцам путь. Нервничают все. Потому что ответственны за эти три жизни на экране. У воинов есть несколько минут, чтобы заскочить в укрытие. Бойцы наконец заходят на позицию. Теперь их достать российскому дрону будет сложнее. Все подразделение 25 воздушно-десантной выдыхает.

Все эти события происходят на юге от Покровска. Почти год, как воины 25 там держат оборону и до сих пор не пустили врага в город. Этот батальон еще и оттеснил оккупантов из села Котлино. Чем и разблокировал для нас выгодные позиции.

Только за май воины-десантники уничтожили три сотни оккупантов вблизи Покровска. Поэтому россияне решили не идти пехотными штурмами в лоб, а применить тактику Курщины — удары дронов вглубь территории, чтобы перебить логистику и взять под контроль дороги к нашим позициям. И пока у них этих дронов больше, чем достаточно.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Россияне СТЯГНУЛИ НЕЧИСТЬ С КУРЩИНЫ под Покровск! ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КАДРЫ спасения от ДРОНОВ

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Напомним, командир батальона беспилотных систем 68-й отдельной егерской бригады с позывным «Лютый» сообщал, что российские войска штурмуют позиции ВСУ в районе Покровска Донецкой области. В то же время оккупанты несут большие потери.