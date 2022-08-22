Россияне переправили флот на восточную часть: Арестович о начале освобождения Крыма

Советник Офиса президента подчеркнул, что после "хлопка" в Саках оккупанты очень напуганы.

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал о начале освобождения Крыма.

Об этом он сказал в эфире "Сніданку з 1+1" 22 августа.

Отвечая на вопрос, будет ли следующее лето в Крыму украинским, Арестович отметил: "Посмотрим, надеюсь".

Советник Офиса президента подчеркнул, что после "хлопка" в Саках россияне очень напуганы.

"Мы можем уверенно сказать, что они (российские оккупанты – ред.) флот переправили на восточную часть Крыма, чтобы наши ракеты не достали. А сейчас и авиацию начинают перебрасывать на материковую часть России, после Сак очень боятся", — отметил он.

Напомним, 9 августа на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов. Тогда российско-оккупацина "власть" сообщила о пострадавших и по меньшей мере одной жертве. Тогда же тысячи граждан России двинулись в сторону моста через Керченский пролив. Паника у оккупантов поднялась после утренней атаки по воинской части.