Россияне перевозят украинских военнопленных в застенки Сибири: родственники рассказали страшные подробности

Родственники украинских военнопленных просят власти отреагировать на действия России, которая продолжают пытать украинцев в плену. Что они поведали?

В правительственный квартал в Киеве приехали родные украинских пленников, которые в российских тюрьмах сидят уже более трех десятков месяцев. И которых сейчас враг перевозит в другие тюрьмы вглубь России.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Марьяны Бухан.

Родные пленных узнали, что условия в российском плену только ухудшаются.

«Наших родных перевозят в застенки Сибири. Донесите этот факт до мирового сообщества», - говорят родственники военных.

Урал, Алтайский край, и другие тюрьмы Сибири - именно туда россияне сейчас переводят военнопленных украинцев из тюрем оккупированной Донецкой и Луганской областей.

"Наши дети были в Суходольской колонии 33 месяца, сейчас их всех перевозят в Аалтайский край. Там содержание ужасные, тонесенькие делай, стоят босые, кусочек хлеба с салом. Очень просим, обратите внимание, наши родные и так 33 месяца в застенках, а теперь вновь повторяются те же застенки", - говорит Наталья Логвинчук, мать пленного.

Мать пленного военного

Именно о тюрьмах Алтая родственникам пленных сообщили освобожденные, которые вернулись по обмену в конце прошлого года. Сначала некоторых из этих ребят отправили из так называемой «ДНР» именно туда. А потом уже из Сибири - повезли на обмен.

На акции под Верховной Радой мерзнут девятилетний Богдан и 11-летний Саша из Мариуполя Их папа в начале полномасштабного вторжения, как гражданское лицо, вывез их и еще множество семей из горящего города. Самого мужчину россияне задержали и пленили на блокпосту.

"В марте будет три года, как наш отец в плену. его держали в Еленовке, в донецком сизо, в Горловке, сейчас его перевезли в Алтайский край, город Бийск", - говорят дети.

"Перенаправили, с какой целью, никто не знает, но ребята, которые там были и их удалось уже освободиться, говорят, условия очень плохие. Открытые окна, нет средств гигиены, нет одежды нормальной для человека, не предоставляется никакая помощь медицинская, антисанитария, плохо их там кормят", - говорит Елена Пархоменко, жена пленного.

Также к акции присоединились родные погибших, тела которых до сих пор не вернуть домой.

"Мы сами с мужем были в плену больше, чем полгода. Мы ждем тело нашего сына, все пленные должны быть освобождены, мы не видели, но мы слышали, как пытают наших военных", - говорит Елена Марченко, мать погибшего защитника Мариуполя.

Здесь и родители военных музыкантов, которые попали в плен в Мариуполе - и сейчас в российских тюрьмах уже более тысячи дней.

Родные защитников вышли с плакатами

"Мы пришли сюда опять-таки принять всех, показать всем, что это проблема, потому что многие люди не знают об этом, они живут своей жизнью и даже не понимают нас", — говорит Екатерина Власова, жена военнопленного.

В общем, в российском плену находятся несколько тысяч украинцев. Это и военнопленные, и гражданские лица Отпускать их массово Кремль не хочет.

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Напомним, воины ВСУ рассказали, что на самом деле происходит у Временного Яра.

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