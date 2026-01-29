Россияне пишут о запрещении ударов по Киеву и энергетике: что об этом говорят в Украине

Энергетика Украины / © Associated Press

Реклама

В сети появились сообщения российских "военных корреспондентов" о якобы введенном "энергетическом перемирии". По данным этих заявлений, с сегодняшнего дня якобы запрещено наносить удары по любым объектам в Киеве и Киевской области, а также по любым объектам энергетической и критической инфраструктуры по всей Украине.

Такая информация распространяется по российским каналам.

В сети появились сообщения российских военных корреспондентов о якобы введенном "энергетическом перемирии".

По данным этих заявлений, с 7:00 сегодня якобы запрещено наносить удары:

Реклама

по любым объектам в Киеве и в Киевской области;

по любым объектам инфраструктуры по всей Украине.

Скриншот из российских каналов.

Пока нет официальной информации от украинской или российской сторон, которая подтверждала бы такие ограничения. Верификация сообщений будет возможна только по динамике ударов и их отсутствию в ближайшие часы.

Реакция украинских военных, блоггеров и экспертов

Учредитель подразделения “KRAKEN” Константин Немичев отметил:

"Похоже, энергетическое перемирие в действии с двух сторон. Посмотрим, как будут выполнять".

Заявление Константина Немичева. / © Скриншот

Украинский ТГ-канал "Николаевский Ванек" сообщил:

Реклама

"Окончательного решения по прекращению ударов по энергетике между сторонами - нет. Будьте бдительны. Обстрелы они не будут прекращать, и даже если дали какой-то запрет, это ненадолго", - считает "Ванек".

© Скриншот

"До весны почти месяц. Информации по обмену пока нет. Не радуемся рано, но и не унываем", - добавляет он.

Общественный активист, волонтер и советник министра обороны Сергей Стерненко призвал не вестись на заявления с российской стороны:

Сергей Стерненко призвал не вестись на заявления с российской стороны. / © Telegram / Сергей Стерненко

"Об этом рано говорить, хотя ситуация может измениться. Даже если в теории что-нибудь будет — россияне не намерены прекращать войну. В прошлый раз перемирие они не соблюдали".

Реклама

Военный обозреватель Василий Пехньо добавил:

"Российские "военкоры" заявляют, что ВС РФ якобы запретили бить по Киеву, области и по инфраструктуре. Первое и главное правило - россиянам верить нельзя."

Канал руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко сообщает:

"Похоже, у россиян также начал действовать запрет на удары по энергетике. Учитывая анонсированное продолжение переговорного трека 1 февраля и, по утверждению Рубио, уже без Уиткоффа и Кушнера, это может свидетельствовать о достижении определенной договоренности по энергетическому перемирию".

Реклама

Пока это информация на уровне инсайдов и наблюдений. Напомним, ранее иностранные источники, в частности Financial Times, писали об обсуждении энергетического перемирия: россияне якобы не бьют по энергетике, а Украина — по портам и танкерам. Возможны корректировки, ведь у России проблемы с отключениями энергоснабжения в некоторых регионах даже более серьезные, чем у нас”.

Напомним, все эти сообщения пока не подтверждены официальными источниками, поэтому ситуация остается под вопросом.

Что предшествовало

Напомним, ранее в Объединенных Арабских Эмиратах состоялись трехсторонние переговоры в формате Украина-США-Россия.

По информации источников, США и Украина могли предложить России ограниченное прекращение огня, в рамках которого Москва прекратит наносить удары по украинской энергоинфраструктуре, а Киев, в свою очередь, прекратит атаковать НПЗ и танкеры "теневого флота" Кремля.

Реклама

В то же время собеседник журналистов FT выразил сомнение, что Путин согласится на эти предложения, ведь атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру являются важным рычагом для Кремля.

Кроме того, ранее военный обозреватель Денис Попович заявил, что агрессорка Россия готовится к новой массированной атаке на Украину. Россияне проводят активную разведывательную работу над Киевом и областью, а также над западными регионами.

О возможном ракетном ударе РФ также предупредил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, удары по энергетической инфраструктуре остаются для России одним из ключевых инструментов давления.