Россияне планомерно выжигают землю вокруг Антоновского моста: бойцы мстят оккупантам

Крайние улицы поселка, которые и так больше всего страдают от обстрелов, еще и были подтоплены после подрыва Каховской ГЭС.

Минами, снарядами, ракетами и даже авиабомбами — россияне разрушают все, что близ Антоновского моста. Больше всего страдает поселок с одноименным названием – Антоновка, фактически пригород Херсона, говорится в ТСН.

Здесь кое-где на весь угол остается всего три человека. Отыскать полностью уцелевший дом – пустое занятие, говорит местный житель Александр, который на своей улице остался единственным. Один из домов до сих пор тлеет по прилету накануне. "ФАБ, большую бомбу это бросили ночью, их три бросили", — добавляет мужчина.

В последние дни россияне словно взбесились — не дают ни поспать ночью, ни поработать днем.

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В селе есть вода в кране, а вот хлебом, продуктами, газом, а также зарядками для электроприборов обеспечивают волонтеры.

Крайние улицы поселка, которые и так больше всего страдают от обстрелов, еще и были подтоплены после подрыва Каховской ГЭС. Все, что оставалось в хате и гараже, теперь пойдет на помойку. Сами же здания нужно просушивать, дальше – ремонтировать. “Нас задавили тем, что зашли, задавили тем, что они здесь были, и крематорий жгли и ходили с обысками, потом те вышли, начали нас лупить. Когда наши зашли, сейчас вообще ужас, это Каховское водохранилище нам дало, сейчас лупят, то есть со всех сторон”, — говорит местная жительница Татьяна.

Лариса во время обстрелов пряталась в подвале, в последнее время ночевать приходится только там. "Мне хотелось на тот мост гребаный, что они его взорвали, и кричать — прекратите стрелять, сколько же вы будете издеваться, тут же старики, пенсионеры, дети оставались, на весь мир кричат хочется", — говорит женщина.

За все эти страдания оккупантам уже приходится расплачиваться. Счет ежедневно выставляют наши армейцы.

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