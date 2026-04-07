Россияне по трубе пытаются прорваться к важному городу в Украине: что известно

Россияне пытаются захватить Купянск / © Getty Images

Чаще всего - трубой, но случается, что и резиновыми лодками: оккупанты отчаянно пытаются преодолеть реку Оскол, чтобы закрепиться в Купянске. Вражеские атаки сейчас сосредоточены севернее города и в сторону Заосколья. Группы россиян в самом центре города еще остаются, но они фактически окружены и отрезаны от основных сил.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.

Что происходит в Купянске

В Купянске ежесуточно происходят стрелковые противостояния на минимальных расстояниях. Хотя массированных штурмов меньше, чем в прошлом году, враг не оставляет попыток "просочиться" в жилую застройку.

"Массированных штурмов не происходит, но противник пытается малыми группами просочиться в самый населенный пункт. Но ему это не удается! Его остается там небольшое количество. Полностью логистические пути отрезаны", - говорит "Аббат", командир БТГр 13 ОБрОП НГУ "Хартия".

Оккупанты, засевшие в городе, стараются избегать контактных боев - они тихую по подвалам и руинам многоэтажек, просто пытаясь выжить. Выбить их оттуда крайне трудно.

"Противник себя не обнаруживает до последнего, пока не встретятся лицо в лицо! Он прячется. Также есть укрытия, есть многоэтажки. Которые очень сложно там отработать по ним", - добавляет "Аббат".

Пехотинцы "Липа" и "Джордан" только что вернулись из непрерывного боевого выхода, который длился более 140 суток. Именно они являются той "первой линией", которая не дает врагу инфильтрироваться в город.

Большинство работы - около 95% - сейчас выполняют дроны. Однако, когда портится погода, вся тяжесть войны ложится на плечи пехоты.

Россияне пытаются прорваться в Купянск по трубе

Один из самых экзотических путей врага к Купянску - газопровод большого диаметра, пересекающий Оскол под водой. Россияне используют трубу как тоннель, нарыв выходы уже на западном берегу.

Нацгвардейцы контролируют эти "норы": как только оккупант появляется на поверхности - по нему мгновенно отрабатывают.

Наемники из Африки и Кавказа

Среди тех, кто пытается прорваться в город через трубы, все чаще попадаются иностранцы.

По оценкам командиров "Хартии", на западном берегу Оскола среди руин сейчас остается не более сотни московитов. Их удел - быть окончательно зачищенными или сдаться в плен.

