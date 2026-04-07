Россияне по трубе пытаются прорваться к важному городу в Украине: что известно
Россияне пытаются захватить Купянск, пробираясь через подводную трубу газопровода и на лодках. Бойцы бригады "Хартия" рассказали о зачистке города и иностранных наемниках.
Чаще всего - трубой, но случается, что и резиновыми лодками: оккупанты отчаянно пытаются преодолеть реку Оскол, чтобы закрепиться в Купянске. Вражеские атаки сейчас сосредоточены севернее города и в сторону Заосколья. Группы россиян в самом центре города еще остаются, но они фактически окружены и отрезаны от основных сил.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.
Что происходит в Купянске
В Купянске ежесуточно происходят стрелковые противостояния на минимальных расстояниях. Хотя массированных штурмов меньше, чем в прошлом году, враг не оставляет попыток "просочиться" в жилую застройку.
"Массированных штурмов не происходит, но противник пытается малыми группами просочиться в самый населенный пункт. Но ему это не удается! Его остается там небольшое количество. Полностью логистические пути отрезаны", - говорит "Аббат", командир БТГр 13 ОБрОП НГУ "Хартия".
Оккупанты, засевшие в городе, стараются избегать контактных боев - они тихую по подвалам и руинам многоэтажек, просто пытаясь выжить. Выбить их оттуда крайне трудно.
"Противник себя не обнаруживает до последнего, пока не встретятся лицо в лицо! Он прячется. Также есть укрытия, есть многоэтажки. Которые очень сложно там отработать по ним", - добавляет "Аббат".
Пехотинцы "Липа" и "Джордан" только что вернулись из непрерывного боевого выхода, который длился более 140 суток. Именно они являются той "первой линией", которая не дает врагу инфильтрироваться в город.
Большинство работы - около 95% - сейчас выполняют дроны. Однако, когда портится погода, вся тяжесть войны ложится на плечи пехоты.
Россияне пытаются прорваться в Купянск по трубе
Один из самых экзотических путей врага к Купянску - газопровод большого диаметра, пересекающий Оскол под водой. Россияне используют трубу как тоннель, нарыв выходы уже на западном берегу.
Нацгвардейцы контролируют эти "норы": как только оккупант появляется на поверхности - по нему мгновенно отрабатывают.
Наемники из Африки и Кавказа
Среди тех, кто пытается прорваться в город через трубы, все чаще попадаются иностранцы.
По оценкам командиров "Хартии", на западном берегу Оскола среди руин сейчас остается не более сотни московитов. Их удел - быть окончательно зачищенными или сдаться в плен.
