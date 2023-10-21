Вероятный блекаут в Украине: каким может быть ответ для России – военный эксперт рассказал

Год назад, в конце октября 2022 года, в России впервые заявили, что пограничная Белгородская область начала "обороняться" от Украины — там начали устанавливать защитные сооружения в виде так называемых "зубов дракона".

Как известно, такие сооружения устанавливают для замедления вероятного наступления тяжелой бронетехники. Впоследствии начали пылать определенные объекты в других областях России. Например, в Курской области, несколько раз дроны атаковали Москву, Кремль и Подмосковье.

О факте строительства оборонительных сооружений тогда сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Фактически это означало, что война, начатая Россией, к ней и вернулась. Но, как выяснилось, все было не так однозначно. Некоторые аналитики расценили этот факт как попытки запугать россиян, мол, "родина в опасности", поэтому надо ехать в Украину защищать Россию.

Скриншот из Telegram-канала губернатора Белгородщины. Спустя 8 месяцев после полномасштабного вторжения россияне начали строить оборону у себя.

Для чего же на самом деле было заявлено о такой "мощной" обороне России от Украины – об этом свое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Каждый раз, когда российские чиновники или пропагандисты открывают рот, то оказывается, что они врут. Так было и в истории с Белгородщиной, — говорит Владислав Селезнев. — Тамошний губернатор Гладков, рассказывая, что он потратил 10 миллиардов рублей на создание так называемого засечной границы, обманул. Там нет нормальных инженерных сооружений, которые должны помешать действиям украинских сил обороны. Подтверждение тому – действия добровольческих формирований, "Легиона свободы России", "Русского добровольческого корпуса" . Они неоднократно заходили в различные районы Белгородской области и совершали там свои информационно-силовые акции. Фортификационных сооружений, на которые было потрачено якобы 10 миллиардов рублей, они там не видели. Возможно, таким образом тамошние руководители пытались отчитаться перед Москвой, мол, мы здесь прилагаем усилия, чтобы держать ситуацию под контролем".

Ответим зеркально на обстрелы нашей энергетики

По словам Владислава Селезнева, есть вероятность того, что в случае создания Россией блекаута в Украине наши силы обороны создадут аналогичные условия для оккупантов.

"О ситуации на тех территориях, которые граничат с Украиной, есть абсолютно четкое утверждение — враждебные военные объекты, которые находятся там, куда могут достать украинские силы обороны, они, эти объекты должны пылать от поражения украинским оружием. Не от того, которое нам передали партнеры, а именно от украинского. Поэтому и блекауты там исключать нельзя, — говорит Селезнев. — Если это будет касаться объектов энергетического комплекса, которые обеспечивают электричеством военные базы, арсеналы, воинские части и предприятия военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Поэтому, когда начальник ГУР МО Украины Буданов говорит о том, что в Москве могут быть блекауты, я думаю, что все это будет ориентироваться на то, чтобы дать возможность почувствовать жителям РФ, что война не в телевизоре. Она за окном".

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