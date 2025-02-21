Россияне подбили украинский танк Leopard: воины ВСУ рассказали невероятную историю спасения

Танкисты на Донетчине прикрывают пехоту. Они рассказали, как там сейчас продолжаются бои.

Механик-водитель первого танкового батальона 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады горел в танке Leopard и выжил. Руслан с побратимами прикрывает сразу два направления на фронте – Кураховское и Покровское. И панцерников в подразделении – целый танкопарк. Они с недавних пор усилили линию фронта, чтобы еще больше беречь нашу пехоту.

Как теперь работают танки Leopard, когда в воздухе постоянно российские дроны, и как отражают наступления россиян – в репортаже с фронта специального корреспондента ТСН Юлии Кириенко.

Среди зимнего леса Донетчины припарковался крепкий хищник – танк Leopard. Он здесь далеко не один. Хотя и заметить среди маскировочных сеток и веток деревьев их можно не сразу, но рычание моторов чуть ли не из каждой лесополосы намекает – здесь целый танкопарк.

Экипаж одного из Leopard сейчас на отдыхе. Воины заслужили. После того, как уничтожили укрытие россиян почти вплотную. "Татар" говорит, что хотя его "Леопарду" и не очень нравится донецкая грязь, что даже гусеницы могут заедать, но стреляет пушка очень прицельно – что и почувствовал враг. Этот панцерник снес строение в селе Сонцовка, что на Кураховском направлении во время, когда за этот населенный пункт шли бои. И хотя поселок уже сейчас оккупирован, тогда экипаж Leopard спас наших воинов.

"Татар"

"Они стреляли в подвал. Там был противник. А наши были сверху. Что дало возможность выйти нашей пехоте и зачистить данное строение", – говорит "Рац", командир танкового батальона.

Это был один из первых выездов "Татара". Он и сам не ожидал, что все будет успешно. Парню всего 23, но он сбежал со срочной службы на контракт в боевое подразделение.

Leopard прикрывают сразу два направления – Кураховское и Покровское, они самые горячие на Донетчине. Из-за нашествия российских дронов работа танкистов на передовой изменилась. Теперь они не стоят на позициях, а действуют, как неотложная помощь: если надо уничтожить укрепления врага, когда артиллерия или наши дроны не справились – зовут их.

Защитный "мангал" на танке не всегда помогает, говорит Руслан. Он горел в танке с полным боекомплектом сместе с экипажем – а это еще трое побратимов.

Военные показывают видео, где видно, как пылает Leopard. В него попал российский дрон в бою. Пробил защитную сетку и броню. Уничтожил РЭБ и даже радиостанцию. Без связи, в горящем танке, Руслан начал спасать машину и побратимов. И ему это удалось.

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Теперь Leopard на ремонте. Экипаж управляет другим панцерником. И сейчас едет на дежурство. Ведь на Кураховском направлении враг готовит наступление в район Константинополя, чтобы перекрыть дорогу Донецк-Запорожье и вытеснить из окрестностей Курахово наши подразделения. Так что танкисты знают: в любой момент может поступить команда на выезд, чтобы поддержать нашу пехоту.

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