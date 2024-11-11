Россияне подорвали Кураховскую дамбу: вода идет по селам, что известно

На Кураховском направлении назревает катастрофа! Подорвана Терновская дамба, вода уже добирается до населенных пунктов.

Что говорят местные власти и насколько критическая ситуация – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

На Кураховском направлении подорвали дамбу

11 ноября в Сети начали заявлять, что на Кураховском направлении подорвали Терновскую дамбу. О том, что вода уже начала заходить в населенные пункты, "Суспильному" в телефонном разговоре подтвердил начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун:

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"Нам известно, что идет вода по селам, расположенным возле Терновской дамбы. Характер повреждения, критичность подтвердить не можем. Осмотр дамбы не можем осуществить из-за постоянных обстрелов по состоянию на данный момент".

Кроме этого, по его словам, есть данные, что вода подступает к населенным пунктам Великоновоселковской громады:

"Мы имеем по другим населенным пунктам Великоновоселковской громады, что там идет вода так, как если шлюзы открываются. Мы констатируем то, что дамба, вероятно, повреждена".

Был ли подрыв дамбы?

Впрочем, осмотреть дамбу возле села Старые Терны Кураховской громады пока невозможно из-за обстрелов. Как и выяснить, действительно ли ее подорвали. Военные же пишут, что это действительно произошло, и это дело рук рашистов. Бойцы прогнозируют, что в результате будут подтоплены украинские села и дороги.

Фейки россиян об уничтожении дамбы

В то же время в Сети разные версии: одни паблики сообщают, что дамбу уничтожили россияне, чтобы затопить дороги, по которым обеспечивается гарнизон в Курахово, а также украинские силы к северу от реки Волча и Кураховского водохранилища. Рашисты традиционно спихивают все на украинских военных. Говорят, что украинцы повредили дамбу, чтобы замедлить продвижение российских войск.

Но рашисты были бы не рашисты, если бы не забросали Сеть фейками. Z-паблики уже распространили фото якобы разрушенной Терновской дамбы Кураховского водохранилища. Однако на фото – Козаровицкая дамба на реке Ирпень в Киевской области, которую подорвали Силы обороны Украины в первые дни полномасштабного вторжения в 2022 году.

Ситуация на Кураховском направлении ухудшается

Напомним, что Кураховское водохранилище расположено на реке Волча, выток которой возле села Прогресс. Река протекает по Донецкой и Днепропетровской областям. Город Курахово стоит на берегу реки и водохранилища, которые создали, чтобы охлаждать Кураховскую ТЭС.

О том, что ситуация вокруг Курахово продолжает ухудшаться, пишут и аналитики Deep State. Там отмечают, что враг продолжает реализацию своего масштабного плана окутывания города, заходя с флангов, то есть хотят взять город в окружение:

"Как мы отмечали ранее, ка*апы, усилив давление с новых направлений, пытаются выйти на логистические пути Сил обороны и с того момента этот процесс только набирает обороты. На сегодня московиты штурмуют позиции украинских военных с севера, юга и востока: северная и южная часть является целью обхода города с флангов, где противнику важно взять, как минимум, под огневой контроль трассу Н15 Запорожье-Донецк и достаточно, чтобы осуществлять поражение по любому перемещению. С юга движение осуществляется по дирекции Ясная Поляна-Максимовка-Трудовое, где с постоянным давлением и потерями, но ка*пы имеют продвижение. От ЛБЗ до трассы остается около 10 км, а ИФС в данном районе оставляют желать лучшего (когда-то впоследствии мы их покажем). С севера ка*апы сосредоточили свое максимальное внимание на н.п. Солнцовка, имели попытки успешного захода в саму деревню, но пока Силам обороны удается уничтожать пехоту. Постоянное давление малыми группами, которые в случае выживания стараются спрятаться с целью накопления, сказываются и рано или поздно дадут возможность закрепиться. Сегодня ка*апы начали день с активного артобстрела. Параллельно с этим идут активные попытки долезать в Берестки, Старые Терны".

Украина может потерять Курахово?

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Кроме этого, аналитики Deep State отмечают, что и восточная сторона штурмовых действий также дается с успехом врагу, который влезает на восточные окраины города и также пытается насыщаться и закрепляться. Здесь как попытка дополнительного давления и отвлекающего маневра – работает для московитов беспроигрышно, ведь это дополнительное внимание ресурсов с нашей стороны и можно бесконечно представлять отчеты о "полном контроле города в пределах его границ", но ситуацию это не изменит.

Также аналитики сообщают, что в то же время неблагоприятная обстановка складывается в "кармане" в районе населенных пунктов Антоновка — Екатериновка — Елизаветовка, потому что там рашисты еще больше активизировались и постоянно лезут на позиции украинских военных. В случае выхода россиян на трассу Н15, этот участок будет самым опасным для пребывания. Более того, аналитики уже заявляют, что потеря Курахово – вопрос времени:

"Должны еще раз напомнить, что "ложь нас всех погубит", но даже в привлечении дополнительных ресурсов, прибывающих в район Курахово, возникают вопросы адекватности развертывания. Такими действиями потеря контроля над Курахово остается вопросом времени. А если еще и не взять под контроль проблему с флангами, очень скоро она превратится в очередную катастрофу".

Официальный комментарий Генштаба о Кураховском направлении

В Генштабе только написали, что по состоянию на 8:00 за прошедшие сутки на Кураховском направлении Силы обороны отразили 48 атак позиций украинских войск вблизи населенных пунктов Ильинка, Воздвиженка, Новоселидовка, Новодмитровка, Солнцовка, Максимилиановка, Антоновка, Дальнее и Екатериновка. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Антоновка и Ильинка.

А уже к вечеру ситуацию официально прокомментировали в Донецкой областной военной администрации. Там подтвердили, что рашсты повредили плотину.

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