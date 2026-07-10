Россияне подвергли массированному обстрелу авиабомбами областной центр Украины: вспыхнули пожары, есть погибший

Последствия атаки на Запорожье

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Вечером Запорожье содрогнулось от мощных взрывов. По центру города россияне сбросили управляемые авиабомбы (КАБ). Один человек погиб, ещё 16 горожан получили ранения различной степени тяжести. Под завалами разрушенного административного здания спасатели ГСЧС ищут человека. Еще одна авиабомба упала прямо под многоэтажку и чудом не взорвалась. А в частном секторе вражеская КАБ разрушила целую улицу.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Дарьи Назаровой.

Последствия атаки на Запорожье

Куча строительного мусора, словно подожженного — именно так сейчас выглядят три жилых дома в частном секторе Запорожья. К вечеру сюда попала российская авиабомба. Сразу после падения разразился масштабный пожар, спасатели ГСЧС до сих пор работают на месте, пытаясь полностью потушить и залить водой остатки пламени. Журналисты отмечают: просто чудом здесь, на месте пожара, не пострадали люди.

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Пожарные непрерывно тушат остатки разрушенного дома. Хозяева как раз находились дома, когда во двор упала российская бомба. На помощь пострадавшей семье сразу же пришли друзья и соседи.

Валентина, подруга пострадавших жильцов: «Мне позвонила с соседней улицы её родная сестра и говорит: „У Лены с той стороны пожар“. Я начала звонить сюда — трубку никто не берет. Потом, наконец, трубку взяли и кричат: „Мы горим, и всё!“. И я сразу же приехала сюда».

В целом в результате этой вражеской атаки в жилом районе по меньшей мере 15 домов были полностью разрушены или получили значительные повреждения.

Разрушенное административное здание возле горсовета

А затем от мощных взрывов содрогнулся сам центр Запорожья. На этот раз российские оккупанты целенаправленно атаковали административное здание, расположенное недалеко от городского совета. На кадрах, обнародованных ГСЧС, видно, что управляемая авиабомба вошла прямо во второй этаж, буквально разнеся здание в щепки. На месте попадания спасатели оперативно расчищают завалы.

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Дарья Назарова, корреспондент ТСН: «Сейчас на месте обстрела спасатели проводят традиционную „минуту тишины“, чтобы понять, есть ли под завалами люди. В настоящее время продолжаются напряженные поисково-спасательные работы. Местные жители говорят, что под этими обломками может находиться охранник. Рядом уже активно работают криминалисты. Возле самого здания погиб мужчина».

Ситуацию с пострадавшими и первые результаты следственных действий на месте очередного преступления РФ прокомментировали в Главном управлении Национальной полиции.

Анна Ткаченко, пресс-секретарь ГУ НП в Запорожской области: «Погиб один сотрудник полиции, его тело недавно забрали с места происшествия. Есть также двое раненых, один из них — тоже сотрудник полиции. В настоящее время полицейские проводят необходимые осмотровые мероприятия. Криминалисты собирают предметы и остатки боеприпасов».

Кроме того, ещё одна неразорвавшаяся часть российского КАБа влетела прямо под окна жилого многоэтажного дома и, к большому счастью, не взорвалась от удара. Сотрудники экстренных служб немедленно провели срочную эвакуацию всех жильцов этого дома, чтобы обеспечить безопасность людей на время работы взрывотехников. Ликвидация последствий вражеских ударов продолжается.

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