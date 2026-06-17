Россияне подвергли массированной атаке областной центр Украины: есть разрушения, погибший и раненые (фото, видео)

Последствия атаки на Запорожье / © novy.tv

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В ночь на 17 июня российские оккупационные войска нанесли массированный удар по Запорожью, задействовав несколько волн ударных беспилотников типа «Шахед». Взрывы в городе раздавались до самого утра, а вражеские дроны целенаправленно поразили гражданскую инфраструктуру и жилые кварталы. В результате коварного налета один человек погиб, ещё семь мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Серьезные разрушения понесли около десятка домов, а в одном из многоэтажных домов вспыхнул масштабный пожар, в результате которого здание стало аварийным.

На месте очередной трагедии работала корреспондентка ТСН Дарья Назарова.

Нападение на Запорожье: что известно

Сейчас вся улица в эпицентре одного из взрывов полностью перекрыта для движения транспорта и пешеходов. С самого раннего утра здесь продолжают непрерывно работать крупные отряды спасателей ГСЧС. С помощью специального высотного крана пожарные до сих пор тщательно поливают конструкции и тушат остатки тлеющего пламени. Специалисты уже официально признали многоэтажку аварийной — прямой удар вражеского беспилотника полностью уничтожил крышу здания и весь его верхний жилой этаж.

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Один из первых российских дронов врезался прямо в крышу дома, где мгновенно разразился масштабный пожар. Неукротимый огонь за считанные минуты полностью охватил верхний ярус здания — площадь возгорания превысила 800 квадратных метров. Полностью потушить этот сложный и опасный пожар спасатели смогли только ближе к утру.

Разрушительная взрывная волна от детонации беспилотника была настолько мощной, что серьезно повредила соседние жилые дома и нанесла ущерб офисным помещениям местных предпринимателей.

«Бежали в ночных рубашках»: россияне атаковали жилой дом

Еще один вражеский дрон-камикадзе нанес удар чуть ниже по жилому кварталу. Второй «Шахед» на полной скорости врезался прямо в жилой дом, значительно повредив само здание и соседние частные дома граждан.

В момент этого взрыва в доме находилась большая семья с детьми. Люди вспоминают, что сильно испугались, а между первым и вторым взрывами пытались судорожно собрать вещи и убежать в ближайшее безопасное укрытие, однако времени катастрофически не хватало.

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Смерть возле университета и масштабы разрушений в районах города

Помимо жилого сектора, российские беспилотники нанесли значительный ущерб старинному корпусу местного университета. Прямо возле этого исторического здания учебного заведения в результате взрыва на месте трагически погиб гражданский мужчина, который в этот роковой момент оказался на улице. В самом здании университета взрывная волна полностью выбила панорамные окна и существенно повредила уникальный внутренний музей учреждения.

В целом, по официальным данным властей города Запорожья, в результате этой массированной ночной вражеской атаки различной степени повреждений и разрушений подверглись 9 крупных жилых домов, расположенных в Александровском и Космическом районах Запорожья.

В настоящее время в пострадавших кварталах ведется непрерывная работа. В некоторых поврежденных зданиях коммунальные службы города уже оперативно успели временно закрыть выбитые оконные проемы плотными листами ОСБ, чтобы защитить квартиры от возможных непогоды. Комплексные работы по полной ликвидации всех последствий ночной атаки оккупантов и оказанию помощи пострадавшим запорожцам продолжаются под четким контролем экстренных служб.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: «ШАХЕД» ВРЕЗАЛСЯ В КРЫШУ! ВЗРЫВЫ РАЗДАВАЛИСЬ ДО УТРА! МАССОВАННАЯ АТАКА НА ЗАПОРОЖЬЕ!

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