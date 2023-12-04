Россияне похвастались уничтожением Leopard 1 на фронте: в ВСУ рассказали, какова судьба танка и его экипажа

Немецкие танки Leopard 1, недавно воюющие за Украину, значительно старше легендарных Leopard 2. Однако, сконструированные в шестидесятые годы, даже они оказались эффективными против советской техники. Так, оккупанты похвастались "уничтожением" такого танка на фронте, но ВСУ его эвакуировали с поля боя и планируют восстановить.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Андрея Цаплиенко.

Сомнения по Leopard 1: что известно

"Танки Leopard 1A5 уже в Украине и уже в зоне боевых действий. Решение предоставить нашим военным именно эти боевые машины очень часто критикуют, мол, устаревшие, слабая броня. Но танков нам нужно много и, буквально, на вчера. К тому же, уже здесь, в боевых условиях, выяснилось, старые Leopard имеют некоторые существенные преимущества над советской и даже новой российской техникой", - говорит Андрей Цаплиенко.

ТСН увидела, как танковый батальон испытывает новые боеприпасы рядом с линией фронта. Точностью пристрелки танкисты довольны. Танк метко кладет снаряды в метровую мишень с расстояния в пару километров. Сколько таких машин усилило восточный фронт, военные не разглашают. Но речь идет о десятках Leopard. И в дальнейшем их обещают еще больше.

"Сейчас идет такая дискуссия в прессе по Leopard 1, и в немецкой, и, кстати - в украинской. Некоторые говорят, что это, мол, "бронированные автобусы". Некоторые говорят, я буквально, сегодня прочитал, что это - такое "суицидальное средство", - отмечает Андрей Цаплиенко.

Танк Leopard 1 на фронте

Что говорят военные

Командир танковой роты 44-й ОМБр Николай говорит, что с броней у танка действительно есть проблема.

"Бронирование, есть такая проблема, что бронирование несколько слабее, чем у советских танков. Но эти танки имеют другие преимущества. У них есть гораздо лучшая система управления огнем, гораздо лучший баллистический вычислитель, гораздо лучше, точнее, стреляет пушка. Она может поражать цели на большее расстояние, чем советские образцы вооружения. И у нее стоит очень хороший тепловизионный прицел, который позволяет поражать цели, как днем, так и ночью", - говорит военный.

Калибр пушки 105 миллиметров. Меньший, чем у российских танков. Однако, пушка нарезная. Значит, бьет дальше. И точнее. А проблему усиления брони уже решают украинские инженеры - есть планы об установке дополнительной динамической защиты от кумулятивных снарядов.

Некоторые конструктивные преимущества последней модификации старого Leopard уже проверены реальным боем. На днях оккупанты показали видео поражения нашего бронированного зверя. Но ТСН удалось узнать о том, чего оккупанты не показали.

Именно благодаря особенностям конструкции, о которых пока не стоит говорить, подбитую машину удалось эвакуировать с поля боя. Танкисты говорят, при таких поражениях российский танк превращается в металлолом, а его экипаж - в смертников. Немецкий - отправляется на ремонт, чтобы вскоре вернуться в строй вместе с экипажем.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Leopard 1A5 уже на передовой! Что за немецкий зверь – "бронированный автобус" или сокрушительное оружие?

Напомним, ВСУ на Купянском направлении дроном уничтожили российский танк.

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