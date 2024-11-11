Россияне попали баллистикой по многоэтажке в Кривом Роге: все детали трагедии (видео)

Военные РФ нанесли прямой удар баллистической ракете по многоэтажке в Кривом Роге! Разрушен фактически весь дом, ранены, среди них – маленькие дети. Все детали трагедии – в эксклюзиве TSN.UA.

Удар по Кривому Рогу

С самого утра 11 ноября враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Оккупанты попали в пятиэтажное здание баллистической ракетой.

Баллистика по многоэтажке

Об ударе, в частности, сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он отметил, что в криворожской многоэтажке полностью разрушены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов.

Что известно о пострадавших?

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По состоянию на 17:00 известно о 14 пострадавших. Один человек госпитализирован. Среди пострадавших есть и дети, 10-летней девочке оказали помощь на месте. А вот мальчика 11 лет госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также в состоянии средней тяжести две женщины 58 и 75 лет. Но под завалами еще могут находиться люди.

По данным главы Днепропетровской ОВА, возможно, под завалами могут находиться женщина и трое детей.

Случайными свидетелями удара стали и местные жители Александр и Марк, они проезжали недалеко в тот момент, когда российская ракета попала в жилой дом. Александр говорит, что взрывной волной повредило его транспортное средство: смяло крышу и капот, пробило лобовое стекло обломками.

В свою очередь, руководитель городской военной администрации Александр Вилкул заявил, что россияне нанесли именно прямой удар баллистике в многоэтажку. Кроме этого, он отметил, что сейчас разворачивается штаб помощи людям. Также обещают помочь строительным материалам, коммунальным бригадам, расселению, а также будут принимать заявления на материальную помощь от города.

На атаку по Кривому Рогу отреагировал и президент Зеленский. Он отметил, что без принципиальных решений и сильной поддержки Россия не остановится.

"Кривой Рог. Обычная пятиэтажка, по которой российские террористы ударили ракетой. Разрушены квартиры с первого по пятый этаж одного из подъездов. В настоящее время известно, что семь человек пострадали, среди них двое детей. Идет аварийно-спасательная операция, предпринимаемая максимум для спасения. Под завалами могут быть люди. Каждый день, Россия чинит одинаковый террор. же о дипломатии. Украина нуждается в оружии для защиты от российского террора и более сильной поддержки мира для того, чтобы дипломатия стала реальной и сильной. Без принципиальных решений и сильной поддержки Украины Россия не будет иметь мотива искать мира, а будет искать только новые мишени", – подчеркнул президент..

Удары оккупантов по Николаеву!

Утро понедельника, в который раз превратилось в ужас. И традиционно причина всему – наши соседи. В ночь на 11 ноября враг атаковал и другие города Украины своими дронами. В частности, под прицелом россиян оказались Николаев и Запорожье. А уже к утру оккупанты подняли в небо все, что только можно. Воздушная тревога в ряде областей затянулась на несколько часов. Как следствие – экстренные отключения света и коллапс с общественным транспортом. Итак, российские оккупационные войска в ночь на 11 ноября атаковали Николаев ударными дронами. Воздушные силы ВСУ заявляли об угрозе БПЛА в городе и области. Как уточнили в региональном главке Нацполиции, попадания дронов произошли в многоэтажном и частном доме в разных районах города. В результате атаки произошел пожар на верхних этажах четырехэтажного дома. Пять человек снова погибли — четверо из них жильцы частного дома (трое женщин и мужчина) и еще один — житель многоквартирного дома. Ранения получила жительница четырехэтажного здания. Взрывной волной и обломками повреждены квартиры, рядом магазины и автомобили, частный дом разрушен, другие — повреждены. Последствия вражеского удара по Николаеву были опубликованы спасателями.

Обстрел Запорожья!

Кроме того, в ночь на 11 ноября, армия РФ обстреляла и Запорожье. В результате трех авиаударов один человек погиб, еще 22 получили ранения, среди них пятеро детей. Повреждены жилые дома, общежитие и автосалон. По уточненной информации, четырехлетнего мальчика, который сейчас госпитализирован, деблокировали из-под завалов поврежденного жилого дома в Запорожье. Его отец смог выбраться из-под обломков самостоятельно, сообщила секретарь горсовета Регина Харченко и обнародовала видео.

Среди пострадавших – дети!

В полиции Запорожской области сообщили, что россияне атаковали город управляемыми авиабомбами, в результате прямого попадания частично разрушен двухэтажный жилой дом. Ранения получили двое взрослых и два ребенка: четырехлетний мальчик и 15-летняя девочка.

Еще один удар произошел по открытому участку рядом с пятиэтажным общежитием – здание повреждено взрывной волной и обломками. В результате взрыва пострадали 17 человек, среди них – трое несовершеннолетних детей: 17-летняя девушка и двое парней – 16 и 17 лет.

Третий удар пришелся по территории рядом с автосалоном. Здесь погиб мужчина. Однако на этом россияне не остановились.

Имитационные пуски

Около 6 утра Воздушные силы сообщили, что в воздухе – восемь бортов Ту-95МС, направлявшихся к пусковым рубежам над Каспийским морем. Впоследствии военные предупреждали, что враг производил пуски ракет с этих бомбардировщиков. Около 7 утра в воздух также подняли и три борта печально известных МиГ-31К, являющихся носителями гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

Внимание! Отключение света!

Почти одновременно в ряде областей Украины были введены графики отключения света в связи с угрозой ударов по энергетике. Об этом сообщили в облэнерго и компании Yasno. Утром было известно об отключениях в Николаевской, Киевской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Кировоградской, а также в Киеве и Харьковской области. В свою очередь, об отключении света заявили и в КМВА. Местные власти назвали это "превентивным мероприятием".

Затем в ДТЭК уточнили, что, по указанию "Укрэнерго", применяются превентивные экстренные отключения света еще и в Одесской, Днепропетровщине и Донбассе. Но потом в "Укрэнерго" сообщили, что отключения были временными и скоро они будут упразднены.

В конце концов, оказалось, что пуски с Ту-95МС были имитационными, а МиГ-31К вообще не применяли ракеты со своих бортов.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко напомнил, что ранее уже отмечал – у россиян все готово к массированным обстрелам Украины. По его словам, ракет у окупантов хватает, оружие накопленное на аэродромах стратегической авиации и дальше накапливается. Кроме того он подчеркнул, что тактику с имитацией пусков воздушных целей враг использует и для психологического давления.

Трамп и Путин говорили по телефону?

К слову, то, что пуск ракет так и не состоялся, связывают с тем, что накануне президент США Дональд Трамп якобы разговаривал с российским правителем Владимиром Путиным. По информации издания The Washington Post, Трамп и Путин обсуждали войну в Украине. Это был первый телефонный разговор между ними с момента победы Трампа на выборах. В то же время говорящий рот Путина Дмитрий Песков заявил, что разговора между Путиным и Трампом не было. По его словам, конкретных планов по контактам Путина и Трампа пока нет.

Транспортный коллапс!

И уже традиционно затяжная тревога послужила причиной транспортного коллапса. В частности, переполненной была столичная подземка. Во время воздушной тревоги люди пережидали опасность метро. А после отбоя – негде было и яблоку упасть.

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