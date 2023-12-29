Россияне попали по жилым домам в Черкасской области: есть раненые (фото)

В пятницу, 29 декабря, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Черкасщине.

В результате вражеской атаки на Смелу около 15:00 29 декабря есть раненые. Оккупанты попали по жилым домам.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Разрушениям подверглись частные дома. Соответствующую информацию подтвердили и в ОВА.

По словам главы области Игоря Табурца, повреждены 12 домов. Известно о 6 пострадавших. На месте работают все службы.

Ракетный удар по Смеле 29 декабря / Фото: ТСН.ua

Ракетный удар по Смеле 29 декабря / Фото: Алексей Кулеба

Ракетный удар по Смеле 29 декабря

Напомним, утром 29 декабря Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массовые ракетные обстрелы по Украине. Взрывы раздались в Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе, Львове и Киеве. Силы ПВО отразили самую массированную атаку с воздуха.

По словам президента Зеленского, во время массированных ракетных ударов 29 декабря РФ выпустила по Украине около 110 ракет. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что 87 ракет и 27 ударных БПЛА удалось сбить.

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