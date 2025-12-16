Россияне попали "Шахедом" по многоэтажке в одном из областных центров: что известно

Последствия атаки на Запорожье / © ТСН

Россияне атаковали многоэтажку в Запорожье «Шахедом». Из-за обстрела известно о трех пострадавших.

Во время ликвидации пожара, который охватил несколько этажей, россияне повторно атаковали областной центр уже ракетами. Силы ПВО смогли сбить их на подлете к городу.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Дарьи Назаровой.

Последствия попадания «Шахеда»

Около 5 утра российский дрон-камикадзе «Шахед» врезался в жилую многоэтажку. Три этажа мгновенно охватил огонь — квартиры вспыхнули как факелы. Вместо домов теперь — сплошное пожарище.

Жительница дома Тамара вспоминает, как выбегала на улицу в одной пижаме.

«Я спала, а когда услышала, как сильно бахнуло — схватили собаку и бежать. Нас пока не пускают в квартиру, потому что пожарные еще работают. Балкон сгорел полностью», — рассказывает пострадавшая.

Повторный удар во время ликвидации пожара

Когда на месте прилета работали экстренные службы, в городе снова объявили тревогу. Россияне атаковали Запорожье ракетами. Из-за повторных взрывов спасатели были вынуждены приостановить работу и перейти в укрытие.

К счастью, силы ПВО смогли сбить вражеские ракеты на подлете к городу — в пригороде. Несмотря на опасность, коммунальщики остались на постах.

«Страшно, но работать надо. Мы прячемся здесь под домом, а что делать, куда бежать? Нас не сломать», — говорят работницы коммунального хозяйства Майя и Ирина.

Состояние пострадавших и помощь

В результате атаки известно о трех пострадавших:

Мужчина в тяжелом состоянии — он получил сильное отравление угарным газом.

Второй мужчина — имеет осколочные ранения.

Пенсионерка — получила помощь от медиков на месте.

За первые часы после обстрела о повреждении имущества заявили уже полсотни жителей. Среди них 19 — люди льготных категорий (лица с инвалидностью и переселенцы). Городские власти обещают пострадавшим выплатить по 15 тысяч гривен единовременного пособия и предоставить временное убежище в шелтере.

Сейчас на месте продолжают устанавливать полные последствия вражеского удара.

