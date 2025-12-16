- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 224
- Время на прочтение
- 2 мин
Россияне попали "Шахедом" по многоэтажке в одном из областных центров: что известно
Российские оккупанты атаковали Запорожье дронами и ракетами.
Россияне атаковали многоэтажку в Запорожье «Шахедом». Из-за обстрела известно о трех пострадавших.
Во время ликвидации пожара, который охватил несколько этажей, россияне повторно атаковали областной центр уже ракетами. Силы ПВО смогли сбить их на подлете к городу.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Дарьи Назаровой.
Последствия попадания «Шахеда»
Около 5 утра российский дрон-камикадзе «Шахед» врезался в жилую многоэтажку. Три этажа мгновенно охватил огонь — квартиры вспыхнули как факелы. Вместо домов теперь — сплошное пожарище.
Жительница дома Тамара вспоминает, как выбегала на улицу в одной пижаме.
«Я спала, а когда услышала, как сильно бахнуло — схватили собаку и бежать. Нас пока не пускают в квартиру, потому что пожарные еще работают. Балкон сгорел полностью», — рассказывает пострадавшая.
Повторный удар во время ликвидации пожара
Когда на месте прилета работали экстренные службы, в городе снова объявили тревогу. Россияне атаковали Запорожье ракетами. Из-за повторных взрывов спасатели были вынуждены приостановить работу и перейти в укрытие.
К счастью, силы ПВО смогли сбить вражеские ракеты на подлете к городу — в пригороде. Несмотря на опасность, коммунальщики остались на постах.
«Страшно, но работать надо. Мы прячемся здесь под домом, а что делать, куда бежать? Нас не сломать», — говорят работницы коммунального хозяйства Майя и Ирина.
Состояние пострадавших и помощь
В результате атаки известно о трех пострадавших:
Мужчина в тяжелом состоянии — он получил сильное отравление угарным газом.
Второй мужчина — имеет осколочные ранения.
Пенсионерка — получила помощь от медиков на месте.
За первые часы после обстрела о повреждении имущества заявили уже полсотни жителей. Среди них 19 — люди льготных категорий (лица с инвалидностью и переселенцы). Городские власти обещают пострадавшим выплатить по 15 тысяч гривен единовременного пособия и предоставить временное убежище в шелтере.
Сейчас на месте продолжают устанавливать полные последствия вражеского удара.
на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 новости 16 декабря. ЗЕЛЕНСКИЙ ОТВЕТИЛ О СУДЬБЕ ДОНБАССА! Спасти ХЕРСОН! ОДЕССА без света