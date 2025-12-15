Купянский "котел" для армии РФ: украинские военные впервые рассказали об уникальной спецоперации

Купянск / © Getty Images

Силы обороны Украины, в частности поисково-ударная группировка «Хартия», переиграли российское командование на Купянском направлении. Вместо заявленного Москвой «захвата» города, российская группировка оказалась в окружении, а ее логистика — обрезана.

Корреспондент ТСН.Тижня Андрей Цаплиенко, который снимал операцию с самого начала, узнал от командования «Хартии» непубличные детали этой важной тактической победы.

Наемники и «мясная» тактика

Операция ВСУ проводилась на фоне постоянных попыток россиян прорваться в город. После того, как Силы обороны перекрыли возможность оккупантам проникать через газовые трубы, враг был вынужден форсировать реку Оскол.

Российская тактика остается «людоедской»: ежедневно десятки неподготовленных оккупантов, как «зомби», шли поодиночке в сторону украинских позиций.

«Аббат», командир 1-го батальона ОП бригады «Хартия»: «Противника уничтожается в разы больше. В десятки раз больше по отношению к нашим силам».

На поле боя постоянно находят документы иностранных наемников. Один из ликвидированных оккупантов, гражданин Кении Хоуп Ипала, въехал в Россию в сентябре 2025 года «в надежде заработать миллионы рублей».

«Аббат»: «Это же наемники, личный состав неподготовленный, им все равно на него. По нашим оценкам, мы уничтожили не менее 12 иностранных подтвержденных наемников«.

Угроза окружения и дерзкий план

В сентябре стало очевидно, что противник планирует обойти Купянск с севера, задействовав как минимум два полка. Враг захватил несколько населенных пунктов (Радьковка, Кондрашовка, Тищенковка, Московка), создавая угрозу окружения Купянска.

Сергей Сидорин, командир ПУУ «Хартия» 2-го корпуса НГУ, рассказал, что командование разработало дерзкий план, как меньшими силами остановить продвижение:

«Первая задача, которая у нас была, пройти к реке Оскол, освободить данные населенные пункты и не допустить просачивания противника в город«.

Операция «Хартии» была успешной благодаря быстрой работе на обоих берегах реки, что дезориентировало противника, а также режиму информационной тишины.

Сергей Сидорин: «Прежде всего, это информационная тишина. Противник не понимал, что происходит».

Блокировка в центре города

В то время, когда глава российского генштаба Герасимов заявлял о «захвате Купянска», украинские военные уже обрезали логистику российской группировки в городе.

Сергей Сидорин: «Да, их группировка в окружении. Она занимает в центральной части многоэтажки. Они зачищаются».

Сейчас в самом центре Купянска заблокированной остается вражеская группа — это около двух сотен российских оккупантов. Силы обороны продолжают их выявление и уничтожение.

Ключевую роль в освобождении сел к северу от Купянска сыграл 475-й штурмовой полк «Код 9.2» при поддержке 4-го батальона 92-й бригады.

«Повар», боец 475-го ОШП «CODE 9.2»: «Враг был „полумесяцем“, скажем так, почти круговую оборону держали, нам спину прикрывали, старались держать круговую, потому что кто знает, куда враг мог проскочить».

Украинские танкисты и экипажи БТРов проявили настоящий героизм, работая под постоянными ударами дронов, в частности FPV-дронов и «Молний», о чем свидетельствуют повреждения на их бронетехнике.

Как бы хорошо ни спланировало операцию командование, только героизм вот таких обычных украинских воинов может обеспечить ее настоящий успех. Доказано Купянском.

