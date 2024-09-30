Россияне попали в собственную ловушку на Курщине: что нового известно об украинской офензиве

Россияне попали в собственную ловушку под Курском – вражеская атака на украинское выступление провалилась наиболее ироничным образом. Когда российские войска пытались контратаковать украинское выступление в Курской области, вражеская колонна застряла в своих противотанковых ловушках.

Обо всех деталях "гениальной" операции идет речь в эксклюзиве TSN.UA.

Так умеют только россияне

Так умеют только россияне – российские войска накануне контратаковали украинское выступление в Курской области. Однако вражеская колонна застряла в противотанковых ловушках, которые россияне соорудили перед украинским вторжением в начале августа. Об этом пишет Forbes.

"Российские войска, вероятно, с 15-й бригады, контратаковали украинское выступление в Курской области 29 сентября или незадолго до этой даты. Атака, направленная на подконтрольное украинцам село Плехово на южном крае выступления, провалилась самым ироничным образом. Так, российская колонна застряла в противотании ловушках. Это траншеи и полоса бетонных препятствий, которые россияне соорудили перед украинским вторжением на Курщину в начале августа", – говорится в статье.

За пределами Плехово расположены два основных российских оборонных сооружения – противотанковые ловушки и пехотный траншейный комплекс вблизи. Атакующим силам россиянам было трудно пройти через противотанковые ловушки, когда украинская 129 бригада терробороны запустила волну взрывных беспилотников.

Украинский военный корреспондент Юрий Бутусов написал, что очередной разгром станет уроком для россиян.

"Наши воины преподали российским оккупантам и их технике, сожгли десятки единиц бронетехники и ликвидировали личный состав врага", — отметил журналист.

Установленные россиянами оборонные сооружения, которые помогли воспрепятствовать недавней вражеской атаке, могли стать серьезным препятствием для украинского вторжения, но не стали. По информации от захваченных членов российской разведки, оборона на Плехове состояла из нескольких взводов и по крайней мере одной роты, вместе с потенциально несколькими сотнями войск.

Но враг на Курщине был пойман неожиданной атакой Сил обороны Украины 6 августа. И россияне не смогли применить свою существенную огневую мощь, в том числе почти 200 артиллерийских орудий, к приближению быстро продвигавшихся украинских механизированных войск.

Поэтому российские противотанковые ловушки и круговые пехотные рвы стали достоянием Украины. В отличие от окупантов, украинские бойцы из 129-й бригады терробороны полностью рассчитывали на контрудар и были готовы воспользоваться преимуществами хорошо созданной обороны.

"Заслуга российских инженеров, построивших оборонительные сооружения возле Плехово, состоит в том, что эти защитные сооружения сработали, как было заявлено, и замедлили вражеский штурм на достаточно долгое время, чтобы местные защитники могли развернуть свою лучшую огневую мощь. Однако то, что их товарищи построили эффективные противотанковые ловушки, несомненно, не утешают российские войска, которые в конце концов попали в ловушку", – пишут в Forbes.

Продвижение украинцев

Ну, а пока россияне спотыкаются о свои же грабли, украинские военные продолжают продвижение в Курской области. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 29 сентября, показывают, что украинские силы недавно продвинулись к западу и северо-западу от Веселого (южнее Глушкового) и вероятно захватили северо-западную часть. В то время как российские Z-военкоры заявили об отражении украинских атак возле Веселого.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что российские подразделения пытаются укрепить свои текущие позиции и готовятся к обороне от будущих украинских атак в Курской области.

По информации эксперта, российские войска сосредоточили в Курской области от 40 000 до 41 000 солдат и намерены передислоцировать туда еще 6 000 военных.

Контрнаступление РФ на Курщине провалилось

Но, как показывает практика, никакие передислокации им не помогают. Недавно попытки контрнаступления российских войск в сторону Снагости в Курской области оказались неудачными – как и попытки освободить захваченные ВСУ территории. Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире "Эспрессо".

"Им не удалось разрушить левый фланг группировки ВСУ. Они получили угрозу своему флангу, когда украинские войска перешли границу в новом месте, в Глушковском районе", — сказал Попович.

По его словам, украинские силы на Курщине осуществили еще одно "вклинение". Именно поэтому, добавляет Попович, можно утверждать, что попытка России вернуть утраченные территории провалилась уже давно.

"На самом деле еще две недели назад стало понятно, что наступление россиян не будет успешным. Между тем для ВСУ в Курской области ситуация значительно лучше. Они продолжают продвигаться вперед — хоть в менее быстром темпе", — объясняет эксперт.

Важность операции на Курщине

А тем временем военный эксперт Иван Киричевский в эфире "Эспрессо" заявил, что операция ВСУ в Курской области сделала невозможным наступление россиян на Сумщине.

"Если бы наши войска не начали действовать на территории Курской области, то сейчас мы реально начинали бы говорить категориями столь далеко российским танкам осталось до Киева. Вот буквально об этом стояла цена вопроса. И наши люди вроде бы понимают, что российские СМИ не нужно читать, но это делают. Читать российские СМИ во время войны почти то же, что есть недогрызки с земли.

К чему все это веду. В первую неделю операции ВСУ в Курщине не было никакой официальной квалификации этих действий. И это верно. Наши же люди пошли читать "хорошие" российские СМИ. И создавалось впечатление, что на Курщине не было серьезной российской группировки и никаких фортификаций. Были только русские "мальчики в трусиках", стоявшие с плакатами "welcome". Вот именно поэтому и возникли дискуссии о том, нужно ли было отвлекать наши силы и средства на эту операцию. Извините, но 30 тысячная группировка российских войск могла бы продвигаться на Сумы. И если бы не превентивная операция ВСУ на Курщине, то мы сейчас обсуждали бы Сумскую область, как зону активных боевых действий. В частности, штурм Сум и тому подобное", – говорит эксперт.

ФСБ не может остановить ВСУ в Курщине?

Спецоперация наших ребят на Курщине без преувеличения стала позором для России. Путин грозно отдавал приказы своим соратникам совершить контртеррористическую операцию в Курской области. Однако, как оказалось, у тех спецназовцев Федеральной службы безопасности России, которых благословил глава Кремля, нет для этого достаточной подготовки и оборудования. Об этом говорится в отчете американского Института по изучению войны.

Аналитики объяснили, что ФСБ пытается координировать боевые задачи с Министерством обороны РФ и российскими военными, несмотря на то, что контролирует антитеррористическую операцию в Курской области.

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РОССИЯНЕ ПОПАЛИ В СОБСТВЕННУЮ ЛОВУШКУ ПОД КУРСКОМ