Россияне пошли на штурм на одном из направлений фронта: что известно
Оккупанты продолжают постоянно штурмовать на Ореховском направлении.
На Ореховском направлении оккупанты усилили штурмы: атакуют как ночью, так и днем. Останавливать врага приходится и дронами, и снарядами. Наши артиллеристы делают все, чтобы пехота оккупантов не приблизилась к нашим укреплениям. Из-за больших потерь в живой силе враг ищет наших артиллеристов и КАБами, и дронами-камикадзе.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка.
По QR-коду бойцы 65-й ОМБр собирают на дроны, чтобы противостоять врагу и в воздухе.
Россияне усилили штурмы в Запорожской области.
«В основном малыми группами: пехотой, мопедами, мотоциклами лезут. В предыдущий штурм бронегруппа шла, танчик шел, коробочки — не дошли, были уничтожены», — говорит военный «Зверь».
Главная задача — не подпустить вражескую пехоту к нашим позициям. В этом расчете практически все мужчины старшего возраста и практически все прошли АТО. Саша на войну пошел в 18 лет еще в 2018-м. Теперь, хоть и самый молодой, но умело и уже с опытом командует расчетом.
Каждый выстрел нашей пушки должен быть выверен. Потому что на той стороне тоже работают артиллеристы и сразу начинают квадратами перемалывать все вокруг. У противника нет снарядного голода. А вражеская авиация КАБами разбивает все, ища расчеты наших артиллеристов.
Однако самая большая угроза для артиллеристов — это дроны. В воздухе постоянно разведывательные в паре с ударными беспилотниками. Поэтому приходится мониторить небо и время от времени менять позиции.
Руслан — бывший строитель из Винницкой области. Пошел по повестке. Ранее воевал в АТО. Говорит, что на позициях теперь постоянно с дробовиком. Много дронов на оптоволокне, которых РЭБ не видит, поэтому приходится еще и смотреть вверх.
Бойцы устали, но больше морально, чем физически. Однако не жалуются, а делают свою работу, потому что знают, что от них зависят жизни пехотинцев и жизни родных, которых они защищают здесь на Ореховском направлении.
