Россияне пошли на штурм на одном из направлений фронта: что известно

Война в Украине / © Associated Press

Реклама

На Ореховском направлении оккупанты усилили штурмы: атакуют как ночью, так и днем. Останавливать врага приходится и дронами, и снарядами. Наши артиллеристы делают все, чтобы пехота оккупантов не приблизилась к нашим укреплениям. Из-за больших потерь в живой силе враг ищет наших артиллеристов и КАБами, и дронами-камикадзе.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

По QR-коду бойцы 65-й ОМБр собирают на дроны, чтобы противостоять врагу и в воздухе.

Реклама

Сбор на дроны / © ТСН

Россияне усилили штурмы в Запорожской области.

«В основном малыми группами: пехотой, мопедами, мотоциклами лезут. В предыдущий штурм бронегруппа шла, танчик шел, коробочки — не дошли, были уничтожены», — говорит военный «Зверь».

Главная задача — не подпустить вражескую пехоту к нашим позициям. В этом расчете практически все мужчины старшего возраста и практически все прошли АТО. Саша на войну пошел в 18 лет еще в 2018-м. Теперь, хоть и самый молодой, но умело и уже с опытом командует расчетом.

Каждый выстрел нашей пушки должен быть выверен. Потому что на той стороне тоже работают артиллеристы и сразу начинают квадратами перемалывать все вокруг. У противника нет снарядного голода. А вражеская авиация КАБами разбивает все, ища расчеты наших артиллеристов.

Реклама

Однако самая большая угроза для артиллеристов — это дроны. В воздухе постоянно разведывательные в паре с ударными беспилотниками. Поэтому приходится мониторить небо и время от времени менять позиции.

Руслан — бывший строитель из Винницкой области. Пошел по повестке. Ранее воевал в АТО. Говорит, что на позициях теперь постоянно с дробовиком. Много дронов на оптоволокне, которых РЭБ не видит, поэтому приходится еще и смотреть вверх.

Бойцы устали, но больше морально, чем физически. Однако не жалуются, а делают свою работу, потому что знают, что от них зависят жизни пехотинцев и жизни родных, которых они защищают здесь на Ореховском направлении.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 12:00 новости 22 сентября. МАССОВОЕ ПРИЗНАНИЕ ПАЛЕСТИНЫ — ЧТО ПРОИСХОДИТ???