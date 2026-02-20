Россияне пошли на штурм на одном из направлений фронта: военные ВСУ откровенно рассказали о ситуации

Война в Украине / © ТСН.ua

Завезти провиант и забрать ребят из эвакуационной группы — задача, которая на Ореховском направлении каждый раз превращается в смертельную лотерею. Из-за тотального засилья вражеских дронов и постоянных ударов КАБами ротации становятся все сложнее, а пехотинцам приходится держать позиции не неделями, а месяцами.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Дарьи Баглай.

Логистика под прицелом: «Серая зона растет»

Враг значительно усилил штурмовые действия, пытаясь малыми пехотными группами закрепиться в поселках к югу от Орехова. Из-за этого «серая зона» постепенно увеличивается. Выйти с позиций практически невозможно — небо оккупировали российские беспилотники.

В кузове машины, которая мчится по разбитым дорогам, — самое необходимое: вода, боеприпасы и продукты. Для бойцов 65-й ОМБр, которые едут на замену побратимов, это не просто рейс, а операция по выживанию.

Охота на дроны с дробовиками

Главная опасность подстерегает сверху. Россияне бьют по логистическим путям управляемыми авиабомбами (КАБами) и FPV-дронами. Солдаты в кузове не отводят глаз от неба.

В руках бойцов — дробовики. Сейчас это один из самых действенных способов защитить машину от вражеских «камикадзе», которые работают на оптоволокне и игнорируют средства РЭБ.

«Аман», военнослужащий 65-й ОМБр: «Дроны, оптоволокно, FPV… Мы же охотники, то сбиваем их».

Месяцы на позициях: «Поблагодарил Бога, что жив»

К точке сброса на этот раз добрались без происшествий, что для Ореховского направления является редкостью. Все зависит от погоды и активности «крыльев» противника. Бойцы быстро разгружают провиант и забирают эвакуационную группу. Тем, кто только что прибыл, еще предстоит пройти немалый путь пешком до самых окопов.

Из-за интенсивности огня и сложности подъезда пехота вынуждена оставаться на переднем крае без замены чрезвычайно долго.

«Варан», военнослужащий 65-й ОМБр: «Помолился, поблагодарил Бога и поехал работать. Вышел — так же помолился и поблагодарил, что жив».

Враг продолжает давить в районе Новоданиловки и Малой Токмачки, пытаясь прорваться к Орехову. Однако несмотря на железный дождь с неба, украинские пехотинцы продолжают держать рубежи.

