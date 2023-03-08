"Россияне пошли по рынкам в поисках снарядов": источник в правительстве

Россияне, по подсчетам наших военных, с весны до лета совершали 60 тысяч выстрелов снарядами в сутки.

Как сообщил ТСН.ua высокопоставленный источник в украинском правительстве, сейчас, когда уменьшилась линия фронта, у врага начался снарядный голод, из-за чего он снизил количество выпущенных снарядов.

"Пригожин не зря жалуется, потому что проблема со снарядами у врага действительно есть. Они уменьшили количество до 20 тысяч в сутки. По оценке нашей разведки, они использовали где-то 3 из 9 миллионов тонн. Осталось еще много. Но не все соответствующего качества, потому что было произведено в советское время. Поэтому россияне пошли по рынкам, их заводы не успевают встать на рельсы нужного объема производства", — сообщил источник.

О ситуации со снарядами в Украине, источник сообщил следующее: "Сегодня ключевой задачей является производство снарядов. Например, для танков Т-72 и аналогичных у нас достаточно. Ключевая проблема – 125-й калибр. Его не производят в Украине. "Укроборонпром" сделал тестовую партию, по сути — разработали с нуля снаряд 125-го калибра. Если военные подтвердят его эффективность, будет заключен контракт на изготовление. У основных западных танков снаряды 120-го калибра. Его достаточно в мире, поэтому нам в первую очередь были нужны танки .Немцы запустили увеличенное производство снарядов 120-го калибра, понимая, что им придется обеспечивать и нас, и пополнять свои склады".

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