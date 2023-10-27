Россияне пошли в атаку на Бахмутском направлении: воины ВСУ рассказали, как все закончилось

Российские оккупанты пытались штурмовать ВСУ на северном фланге Бахмутского направления. Украинские воины вовремя отразили контратаку россиян с помощью противотанковых управляемых ракет "Стугна" и американских Javelin.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Маргариты Потаповой.

На Бахмутском направлении российские оккупанты пошли на штурм сразу с нескольких направлений. Вражеский десант пытался застать украинских защитников врасплох.

"Был штурм противника, они пытались штурмовать наши позиции. Ехала БМД с десантом противника. Мы сидели в огневой засаде, вели разведку целей", - говорит военнослужащий ВСУ Андрей.

Бахмутское направление

Российских оккупантов встретили противотанкисты 30-й отдельной механизированной бригады и открыли по ним огонь. Оператор "Стугны" Александр рассказал, что его работа тогда спасла десятки жизней украинских защитников, воюющих на Бахмутском направлении.

"Ехала на нас с экипажем, мы прямо в нее попали. Было поражение, второй добили - и башня отлетела", - говорит оператор ПТРК Александр.

Далее бойцы поразили еще несколько бронированных машин с российскими десантниками, которых разбросало на несколько десятков метров от взрывной волны и детонации боекомплекта.

Война на Бахмутском направлении

Штурм россиян прикрывала и вражеская авиация. Но несмотря на авиаудары, в приоритете у наших бойцов было уничтожение наземной техники. Она пылала вместе с десятками уничтоженных оккупантов.

"Они шли с двух направлений: с одного - танками, с другого - БМД. Ребята сориентировались, пуск - и техника уничтожена, делаем работу на отлично", - говорит военный Виталий.

Александр в армии с 2015 года. После полномасштабного вторжения россиян в Украину освоил иностранный ракетный комплекс весом 20 кг и стоимостью ракеты в 200 тысяч долларов. Чтобы произвести выстрел из Javelin, он подкрадывается к врагу как можно ближе и запускает ракету калибром в 126-мм в сторону оккупантов.

Javelin

"У меня последняя цель была ночью уничтожена. Это военная машина с личным составом. Это была ночь – пылало так, что видели все", – говорит Александр.

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Напомним, ВСУ уничтожили российский танк Т-90М вблизи Роботино на Запорожье.

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