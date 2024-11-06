Россияне пошли в атаку на Харьковщине: воины откровенно рассказали, что там происходит

Россияне атакуют в сторону Боровой в Харьковской области. Именно на линии боевого столкновения оккупанты проводят много пехотных штурмов ежесуточно и расстреливают украинские тылы из дальнобойной артиллерии и КАБами. Среди тех, кто держит участок, и воины 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.

Даже ночью в направлении передовых украинских позиций к востоку от Боровой "лететь" сейчас жизненно необходимо. Просто ехать здесь давно не вариант.

Из-за динамики фронта на границе Харьковской области с Луганщиной артиллеристам 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины довольно часто приходится менять позиции.

"Наступают, есть FPV-шки, есть "Ланцеты". Было вчера ночью — стреляли! КАБ вроде бы прилетел!", — говорит "Бандера", командир пушки четвертой ОБРОП НГУ "Рубеж".

Снаряды для пушки

Первое, что обустраивают пушкари бригады "Рубеж" на каждом, новом месте — тайники для снарядов. Так, чтобы удобно было как можно быстрее заряжать их 122-миллиметровую Д-30.

Ситуация здесь такая, признается Скиф, что никогда не знаешь заранее: будет возможность — выпить кофе или придется несколько часов подряд стрелять.

В свои 22 года "Скиф" командир артиллерийского взвода "Рубежа". Уже полтора года как на фронте. Многому, признается "Скиф", приходится учиться на ходу. Но он точно знает: даже когда его гаубицы молчат, стрелковое оружие должно быть наготове.

На восточном берегу Оскола московиты атакуют одновременно на двух главных участках. Севернее Боровой — оккупанты стремятся расширить плацдарм между Колесниковкой и Кругляковкой, фактически — на самом берегу Оскола.

"Противник пытается, в частности пехотой продавить нашу оборону, для того, чтобы максимально в нее вклиниться. Соответственно, пехотные штурмы они могут – десятками в день, так группами по шесть – семь человек могут посылать людей на штурмы. Причем, там эти люди, они могут идти к нашим позициям, прямо там по полю", — говорит Владимир Черняк, офицер 4 ОБРОП НГУ "Рубеж".

Снаряды

Около двух недель, как начали рашисты, чуть ли не ежедневные атаки в 20 километрах, четко восточнее Боровой. Там враг атакует с Луганщины, от Андреевки, что на реке Черный Жеребец – в сторону Вишневого, уже на Харьковщине.

"Их штурмовые группы, они довольно близко подходят к нашим позициям. Конечно, их удается выявлять, однако бывают случаи, что из-за FPV-навала противника не всегда выходит на них, прям очень своевременно среагировать", — говорит Владимир Черняк, офицер 4 ОБРОП НГУ "Рубеж".

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Напомним, ГУР поразило дронами российские корабли в Каспийском море.

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