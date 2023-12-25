Россияне пошли в атаку возле Роботиного: воины ВСУ рассказали о ситуации и кто контролирует поселок (фото, видео)

Токмакское направление остается участком, где Силы обороны Украины прилагали больше наступательных усилий. Туда направляли вновь созданные подразделения, оснащенные переданной западной боевой техникой и именно там были крупнейшие территориальные достижения украинского войска в летне-осенний период. Сейчас оккупанты пытаются контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.

Оккупанты обстреливают ВСУ КАБами, дронами и артиллерией

ТСН пообщалась с воинами 118-й механизированной бригады на Токмакском направлении. Защитники Украины ночью провели съемочную группу в Роботино, возле которого продолжаются тяжелые бои.

Военный "Паук" рассказывает, как выжил во время обстрелов позиций КАБами.

"Слышим летит! Ну, летит, так и летит! Бог его знает, куда оно летит. Чисто я, я только увидел, как он упал, перевернулся на живот. Мы подорвались, я сразу в блиндаж, у меня рука сразу туда: крови нет! Нормально!", - говорит "Паук".

Также оккупанты запускают по позициям ВСУ FPV-дроны.

"Случаи у нас были, что ночные дроны поражали наших", - говорит военный "Лемберг".

Токмакское направление

В общем, рассказывают украинские военные, сюда летит – круглосуточно! Все, что только имеют в своем арсенале оккупанты. Также россияне все заминировали.

"Здесь — очень все заминировано! Просто все! Мины пид*ры не жалеют! У них, к сожалению, их много!", — говорит воин "Рыжий".

Роботине под контролем ВСУ, но оккупанты постоянно атакуют

Ранее россияне постоянно заявляли об оккупации Роботиного, однако съемочная группа ТСН побывала в центре поселка, находящегося под контролем ВСУ. Но оккупанты постоянно атакуют украинские позиции. Идут по 4-6 человек.

Токмакское направление

Такие атаки, небольшими группами пехоты, чужаки устраивают по несколько раз в сутки. Особенно, когда над передовой в Запорожье, стелется туман.

"Когда наши были наступательные действия, у них были контрнаступательные действия. Они под обстрелами просто летели в наши окопы залетали", — говорят воины ВСУ.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:ТСН. Марафон «Единые новости» за 25 декабря 2023 года

Напомним, 24 декабря в Токмаке Запорожской области были слышны взрывы.

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