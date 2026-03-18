Россияне пошли в масштабное наступление на одном из участков фронта: военные рассказали, какая там ситуация

Война в Украине / © Associated Press

Реклама

Гуляйпольский отрезок фронта на Запорожье сегодня стал одним из самых сложных. Здесь соотношение сил составляет примерно один к восьми. Однако украинская пехота держится, а пилоты 154-й механизированной бригады превратили свои тяжелые бомберы в единственную надежную «дорогу жизни».

Корреспондент ТСН Александр Моторный отправился на позиции дронаров под непрерывными ударами вражеской авиации.

На экранах во время сюжета вы видите QR-код — это сбор на расходники для батальона беспилотных систем 154-й бригады. Любой ваш взнос — это шанс для пехотинца в блиндаже получить боеприпасы или еду вовремя.

Реклама

Сбор для военных / © ТСН

Война в Украине: что происходит возле Гуляйполя

Путь к передовой под Гуляйполем — это разбитые вдребезги дороги и постоянный риск попасть под удар вражеского «крыла». Логистика здесь почти парализована.

Из-за невозможности наземной доставки, основная работа ложится на плечи экипажей тяжелых бомберов.

Пилоты работают в адских условиях. Российская авиация работает конвейером, засыпая украинские позиции управляемыми авиабомбами.

«Крузак», командир взвода ударных беспилотных систем: «Был рекорд в нашем секторе — 68 КАБов за сутки! То есть 11 групп было. Клали их плотно по Гуляйполю, по Железнодорожному. Авиация просто непрерывно вылетала, каждые 15 минут!»

Реклама

Между этими прилетами экипаж должен успеть снарядить борт. Сегодня главная задача — не только бомбить, но и спасать.

Элитная десантура РФ против «Хэви Шотов»

На Ореховское направление враг перебросил подкрепление из-под Покровска — подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии. Это профессиональные убийцы, хорошо оснащенные средствами РЭБ.

«Крузак» рассказывает о встрече с такой группой: «Они были подготовлены, какая-то прямо самостоятельная группа. Один был с РЭБом, были с лопатами, у третьего — ситкомет. Они были готовы отбиваться от FPV и даже сбили два наших дрона. Но поступила команда поднять бомбер. Две мины — и эта группа перестала существовать».

Ситуация на Гуляйпольском отрезке остается чрезвычайно тяжелой. Нашим защитникам критически нужны составляющие для беспилотных систем, чтобы выравнивать преимущество врага в живой силе.

Реклама

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН ДЕНЬ Новости 18 марта. КРАМАТОРСК под ударом! Зеленский в ИСПАНИИ! Ближний Восток пылает