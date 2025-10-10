Россияне пошли в массированное наступление на одном из направлений фронта: военные ВСУ рассказали о ситуации

ХИМАРС / © ТСН.ua

HIMARS в очередной раз изменил ход боя. Россияне пошли в масштабный штурм на Добропольском направлении. Колонны техники, мотоциклистов и пехоты оккупантов двинулись отбивать у сил обороны село Владимировка. Бой не закончился до сих пор. Хотя всю технику врага наши воины сожгли. Не жалели ни дронов, ни снарядов. Жгли оккупантов ракетами HIMARS.

Об этом говорится в материале специального корреспондента ТСН Юлии Кириенко.

HIMARS военные называют «химерой фронта». В свое время она изменила ход войны. И до сих пор помогает нашим армейцам на поле боя.

И именно сейчас изменит ход российского наступления. Экипаж HIMARS — это трое воинов на ногах с 4-х утра. Потому что продолжается массированный российский штурм. Российская пехота на технике, багги и мотоциклах бросилась на штурм на Добропольском направлении. Около трех сотен российских солдат пытались прорваться к селу Шахово. Ехали колоннами, чего на этом направлении не было несколько месяцев.

Пять российских бригад сегодня бросили свои силы с двух направлений. О приближении первой российской колонны командиру HIMARS сообщают по радиостанции.

Командир HIMARS получил координаты российской колонны. Командир вносит их в планшет. А экипаж американской системы выезжает на выстрел.

HIMARS поднимает корпус с пакетом, нашпигованным ракетами. Разворачивает его в сторону фронта. И внезапно снова сворачивает. Колонна россиян сместилась. Стрелять в движущуюся цель всегда трудно, говорят артиллеристы. Поэтому надо заново вносить координаты. Это слишком опасно, вот так долго стоять на открытом поле. Потому что машину может зафиксировать вражеское крыло.

Россияне атакуют нашу линию обороны. Пилоты насчитали 30 мотоциклов со штурмовиками и еще 35 бронемашин.

«Противник применяет тактику толкания. Они несут потери и все равно, следующий приказ все равно происходит. Несут потери, но на 20-30 метров продвигаются. Опять несут потери и снова их кто-то толкает», — говорит военный «Физрук».

Пока они не успели дотолкать своих штурмовиков к нашим окопам подкорректированные данные артиллеристы снова слышат по радиостанции. Снова разворачивают машину. И наконец выпускают первую ракету. HIMARS быстро сворачивается. И прячется в кусты. Выстрел удачный.

В это время инициативу по уничтожению российских машин берут на себя FPV-дроны 82 десантной бригады. Вот один подлетает к уже подбитой броне с красной звездой. Маркировка у оккупантов неизменна уже четвертый год войны. Но именно этот малыш хорошая мишень — говорят десантники.

Бой не окончен. HIMARS несется по донецкой степи снова на позиции.

«Сегодня работа настолько интенсивная у ребят, потому что россияне наступают на Добропольском направлении, что едва стирают перезарядиться. Уже не первый десяток ракет выпускают», — говорит корреспондентка ТСН.

HIMARS паркуется на поле снова. Разворачивает установку. Готовность к работе занимает всего несколько минут. И оператор в салоне снова жмет пуск.

Механизированный штурм оккупантов наши десантники и артиллеристы отбивали до позднего вечера. Передний край уверенно воевал, потому что чувствовал, как их поддерживает тяжелая артиллерия.

Несмотря на сожженные десятки бронемашин и мотоциклов россиян немного вражеской пехоты успело разбежаться по кустам. Поэтому уже в темноте на их уничтожение выходят ночные охотники-беспилотники. Но даже несмотря на такое нашествие прорвать нашу линию обороны не удалось.

